6 صور لـ داليا مصطفى بإطلالة غريبة في ختام مهرجان القاهرة

كتبت- نرمين ضيف الله

تصوير-إسلام فاروق- محمود عبد الناصر

أطلت الفنانة داليا مصطفى خلال حضورهما حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالة ساحرة.

وارتدت فستان طويل باللون الأبيض "كت"، ونسقت معه حقيبة بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما، تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ويختتم اليوم الجمعة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة