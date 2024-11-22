بالأحمر الناري.. نسرين طافش تخطف الأنظار في ختام مهرجان القاهرة
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كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- إسلام فاروق ومحمود عبد الناصر
ظهرت الفنانة نسرين طافش خلال حضورها فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة غريبة.
وارتدت نسرين فستانا طويلا باللون الأحمر بقصة الميرميد.
ونسقت مع إطلالتها حزام عند منطقة الخصر بنفس اللون.
واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، واعتمدت مكياج بدرجات النيود يتناسب مع إطلالتها.
ويختتم اليوم الجمعة مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم.
وعادة ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان.
ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.
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