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بالكشاكش.. ‎لقاء الخميسي بإطلالة ساحرة في ختام مهرجان القاهرة

07:22 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    لقاء الخميسي
  • عرض 5 صورة
    لقاء الخميسي بإطلالة ساحرة في ختام مهرجان القاهرة
  • عرض 5 صورة
    إطلالة جذابة للفنانة لقاء الخميسي
  • عرض 5 صورة
    لقاء الخميسي تخطف الأنظار
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير: إسلام فاروق- محمود عبد الناصر

تألقت الفنانة لقاء الخميسي خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 بإطلالة جذابة.

وأطلت فستان طويل باللون الأسود كت مصمم من الريش.

واعتمدت مكياجا قويا، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ويختتم اليوم الجمعة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.

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