"شفافة وأكثر جراءة".. 40 صورة لنجمات"كسرن قواعد" الدريس كود في مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:

توافد عدد كبير من نجمات الفن على السجادة الحمراء، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45.

والتزمت النجمات بما يسمى بـ "الدريس كود" الذي حدده رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، إذ شدد على ضرورة البعد عن الإطلالات الجريئة والملفتة، والتركيز على الهدف من المهرجان.

وهناك عدد قليل من النجمات كسرن قواعد الدريس كود، نذكرها لكم وفق ما كشفت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحات لـ"مصراوي".

أروى جودة

ظهرت الفنانة أروى جودة بإطلالة "جريئة للغاية"، حيث ارتدت فستانا شفافا مكشوف الصدر ومحدد القوام، مزينا بحبات الكريستال، ما أبرز تفاصيل جسدها بشكل لافت.

رانيا يوسف

أما الفنانة رانيا يوسف، فقد اختارت فستانا وصفته استشارية موضة بأنه مناسب لحفلات الهالوين أكثر من كونه إطلالة أنيقة لمهرجان سينمائي.

وأشارت مصممة أزياء أن هذا الفستان أكثر ملاءمة لحفلات التنكرية.

مني ممدوح

خطفت الفنانة مني ممدوح الأنظار بفستان أسود جريء، غير مناسب لأجواء المهرجان الرسمي.

نجلاء بدر

والفنانة نجلاء بدر أيضا كانت أقل التزاما بالدريس كود، حيث ظهرت بفستان طويل باللون الأزرق اللامع مع تصميم مكشوف عند منطقة الظهر.

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