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"شفافة وأكثر جراءة".. 40 صورة لنجمات"كسرن قواعد" الدريس كود في مهرجان القاهرة

03:59 م الخميس 14 نوفمبر 2024
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    مني ممدوح بالأسود
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    مني ممدوح تثير الجدل
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    الفنانة رانيا يوسف
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    رانيا يوسف على الريد كاربت
  • عرض 28 صورة
    الفنانة رانيا يوسف من حفل افتتاح مهرجان القاهرة
  • عرض 28 صورة
    رانيا يوسف من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 28 صورة
    رانيا يوسف من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 28 صورة
    رانيا يوسف على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 28 صورة
    نجلاء بدر بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
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    نجلاء بدر
  • عرض 28 صورة
    الفنانة نجلاء بدر
  • عرض 28 صورة
    نجلاء تتألق في حفل القاهرة
  • عرض 28 صورة
    نجلاء بدي في القاهرة
  • عرض 28 صورة
    نجلاء بدر تدعم فلسطين في القاهرة السينمائي
  • عرض 28 صورة
    أروي جودة
  • عرض 28 صورة
    إطلالة جذابة لنجلاء بدر
  • عرض 28 صورة
    إطلالة مثيرة لنجلاء بدر في القاهرة السينمائي
  • عرض 28 صورة
    نجلاء بدر في مهرجان القاهرة
  • عرض 28 صورة
    أروى جودة تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 28 صورة
    الفنانة أروي جودة
  • عرض 28 صورة
    بفستان لامع نجلاء بدر تتألق
  • عرض 28 صورة
    أروي جودة بفستان مثير
  • عرض 28 صورة
    أروى جودة تسرق عدسات التصوير في مهرجان القاهرة
  • عرض 28 صورة
    الفنانة أروي جودة
  • عرض 28 صورة
    أروى جودة تتألق في مهرجان القاهرة_1
  • عرض 28 صورة
    أروي جودة تثير الجدل
  • عرض 28 صورة
    أروى جودة في مهرجان القاهرة
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كتبت- أسماء مرسي:

توافد عدد كبير من نجمات الفن على السجادة الحمراء، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45.

والتزمت النجمات بما يسمى بـ "الدريس كود" الذي حدده رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، إذ شدد على ضرورة البعد عن الإطلالات الجريئة والملفتة، والتركيز على الهدف من المهرجان.

وهناك عدد قليل من النجمات كسرن قواعد الدريس كود، نذكرها لكم وفق ما كشفت استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحات لـ"مصراوي".

أروى جودة

ظهرت الفنانة أروى جودة بإطلالة "جريئة للغاية"، حيث ارتدت فستانا شفافا مكشوف الصدر ومحدد القوام، مزينا بحبات الكريستال، ما أبرز تفاصيل جسدها بشكل لافت.

رانيا يوسف

أما الفنانة رانيا يوسف، فقد اختارت فستانا وصفته استشارية موضة بأنه مناسب لحفلات الهالوين أكثر من كونه إطلالة أنيقة لمهرجان سينمائي.

وأشارت مصممة أزياء أن هذا الفستان أكثر ملاءمة لحفلات التنكرية.

مني ممدوح

خطفت الفنانة مني ممدوح الأنظار بفستان أسود جريء، غير مناسب لأجواء المهرجان الرسمي.

نجلاء بدر

والفنانة نجلاء بدر أيضا كانت أقل التزاما بالدريس كود، حيث ظهرت بفستان طويل باللون الأزرق اللامع مع تصميم مكشوف عند منطقة الظهر.

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نجمات كسرن قواعد الدريس كود في مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة
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