أفادت وكالة أسوشيتد برس، أن مواطنا يابانيا ثانيا قد تم احتجازه في إيران، نقلاً عن وزارة الخارجية اليابانية.

وقالت الوزارة، إن الشخص الثاني تم احتجازه قبل بدء الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير. ولم تقدم الوزارة تفاصيل إضافية حول توقيت الاحتجاز أو ما إذا كان مرتبطًا بالاحتجاز المبلغ عنه سابقًا للصحفي الياباني.

وأضافت الوزارة، التي لم تكشف عن هوية الشخص الأول المحتجز، أنها تطالب بالإفراج عن كلا المواطنَين اليابانيين. وأوضح وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي للنواب اليوم أنهم بأمان، وأن الحكومة "تبذل كل ما في وسعها لدعمهم، وعائلاتهم، والآخرين المعنيين"، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

ووفقًا للجنة حماية الصحفيين، فإن الشخص الأول المحتجز هو شينوسوكي كاواشيما، رئيس مكتب طهران لمذيعة NHK العامة اليابانية. وتم اعتقال كاواشيما في 20 يناير من قبل الحرس الثوري الإيراني ونُقل إلى سجن إيفين الشهير في إيران في 23 فبراير، بحسب المجموعة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، نقلاً عن مصدر لم يكشف عن هويته.