قالت القوات المسلحة الأردنية إن إيران استهدفت أراضي المملكة بـ 119 صاروخاً وطائرة مسيرة، بينها 60 صاروخاً و59 مسيرة وذلك خلال أسبوع.

وأوضحت في مؤتمر صحفي عقد في عمّان أن سلاح الجو تمكن من اعتراض وتدمير 108 صواريخ وطائرة مسيرة، لكنها أشارت إلى أن الدفاعات الجوية الأردنية لم تتمكن من اعتراض 11 صاروخاً ومسيرة.

كما أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية خلال المؤتمر عن تسجيل 14 إصابة وصفت معظمها بـ "الطفيفة" نتيجة سقوط شظايا في مناطق سكنية ومفتوحة في المملكة بعداعتراض الصواريخ والمسيرات في الجو.

وتحدثت عن تعامل فرق الدفاع المدني والشرطة مع 207 بلاغاً نتيجة المتساقطات من المسيرات والصواريخ.