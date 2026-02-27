المنيا - جمال محمد:

شارك الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، في الاجتماع الذي عقده الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع عدد من رؤساء الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني.

وأتى ذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، وبحضور قيادات الوزارة.

تكامل بين الجامعات الأهلية والحكومية

أكد رئيس جامعة المنيا أن مشاركته في الاجتماع تأتي ضمن جهود الجامعة لدعم توجهات الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز التكامل بين الجامعات الحكومية والأهلية، بما يسهم في تقديم تجربة تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل.

وشدد وزير التعليم العالي خلال الاجتماع على أهمية المتابعة الدقيقة للانتظام الدراسي، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة التعليم الجامعي، مؤكدًا أن التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية يُعد محورًا استراتيجيًا لدعم التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة.

برامج دراسية عصرية وشراكات دولية

وأشار "فرحات" إلى استمرار الجامعة في دعم جامعة المنيا الأهلية عبر توفير كوادر أكاديمية متميزة، واستكمال تجهيزات البنية التحتية والمعامل الحديثة، لضمان تقديم برامج دراسية عصرية تركز على الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي.

وأضاف "فرحات" أن الجامعة تعزز الشراكات الدولية، وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع، مع التوسع في برامج التدريب العملي والتطبيقي لإعداد خريجين مؤهلين لمنافسة السوق محليًا وإقليميًا ودوليًا.

تقدير لدعم الوزارة

ثمّن رئيس جامعة المنيا الدعم المستمر الذي تقدمه وزارة التعليم العالي للجامعات الأهلية، مؤكدًا التزام الجامعة الكامل بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والمضي قدمًا في تطوير الأداء الأكاديمي والإداري، بما يعزز مكانة جامعة المنيا وجامعتها الأهلية ضمن منظومة التعليم الجامعي المصري.