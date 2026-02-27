إعلان

المستشار الألماني يلتقي ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل

كتب : مصراوي

03:04 م 27/02/2026

فريدريش ميرتس

(د ب أ)


أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، في برلين أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض للمرة الثانية يوم الثلاثاء المقبل.


وقال سباستيان هيله نائب المتحدث باسم الحكومة إن ترامب وميرتس سيجريان محادثات في المكتب البيضاوي في الصباح ويتناولان الغذاء معا.


وأشار هيله إلى العلاقات الثنائية والأوضاع الأمنية الدولية و"قضايا التجارة والمنافسة" باعتبارها نقاط رئيسية في المحادثات.


وتمثل "سياسة الرسوم الجمركية" التي يتبناها ترامب في التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نقطة خلافية حاليا، وكذلك عدم اليقين بسبب الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية مؤخرا في هذا الشأن.


وأفاد ميرتس مطلع الأسبوع الماضي بأنه يعتزم عرض "موقف أوروبي منسق" على ترامب بعدما ألغت المحكمة العليا استخدام ترامب لقانون سلطات في حالة الطوارئ باعتباره أساسا قانونيا للرسوم الجمركية المفروضة على جميع الشركاء التجاريين للبلاد تقريبا.


ومن المحتمل أن تتناول المحادثات الحرب في أوكرانيا.


ويتوجه فريدريش ميرتس إلى الولايات المتحدة يوم الإثنين في أعقاب زيارته للصين التي اختتمت أمس الخميس.

ميرتس ترامب ألمانيا أمريكا الرسوم الجمركية

