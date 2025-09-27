6 خطوات أساسية للعناية بالبشرة في بداية الخريف

كتبت- نرمين ضيف الله:

مع بداية الخريف تتغير الأجواء تدريجياً، فيصبح الهواء أكثر جفافاً ويميل إلى البرودة، ما يترك تأثيراً واضحاً على البشرة التي قد تفقد رطوبتها وتظهر عليها علامات الجفاف أو البهتان.

لذلك ينصح خبراء الجلدية باتباع روتين عناية خاص لمواجهة هذه التغيرات وحماية البشرة من مشاكل الموسم، وفق هيلث لاين.

خطوات العناية بالبشرة في الخريف

الترطيب اليومي المكثف

استخدام كريم غني بالترطيب يساعد على حماية حاجز البشرة ومنع فقدان الرطوبة الناتج عن برودة الجو وجفاف الهواء.

منظف لطيف غير قاسٍ

استبدلي الغسول القوي بآخر لطيف خالٍ من الكحول أو المواد القاسية، حتى لا يزيد من جفاف البشرة أو تهيجها.

واقي الشمس لا غنى عنه

رغم أن أشعة الشمس في الخريف أقل حدة، إلا أن الأشعة فوق البنفسجية ما زالت ضارة، لذا يجب الاستمرار في استخدام واقٍ للشمس بعامل حماية مناسب.

إضافة سيروم غني بالفيتامينات

فيتامين C أو E يساعدان على مكافحة الأكسدة وتجديد نضارة البشرة، مما يمنحها إشراقاً طبيعياً رغم تغير الطقس.

تقشير لطيف مرة أسبوعياً

إزالة خلايا الجلد الميتة بشكل دوري يساهم في تجديد البشرة وتحسين امتصاص منتجات الترطيب.

العناية بالشفاه واليدين

هذه المناطق غالباً ما تتأثر سريعاً بجفاف الخريف، لذا يُنصح باستخدام بلسم مرطب للشفاه وكريم مغذٍ لليدين.