بعد البوتوكس والفيلر.. خطوات العناية الآمنة ببشرتك

كتب – أميرة حلمي:

تزايدت خلال السنوات الأخيرة معدلات الإقبال على الإجراءات التجميلية غير الجراحية مثل البوتوكس والفيلر، خاصة في مصر والشرق الأوسط. ورغم بساطة هذه الإجراءات وسرعة نتائجها، إلا أن العناية بالبشرة بعدها تظل عاملًا حاسمًا لضمان نجاحها والحفاظ على مظهر طبيعي.

وفقًا لتقرير صادر عن الجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD)، أول قاعدة بعد الحقن هي تجنب لمس أو فرك المنطقة لمدة لا تقل عن 24 ساعة، لتقليل خطر انتقال المادة المحقونة أو حدوث التهاب.

تعليمات أساسية بعد البوتوكس

- تجنبي النوم على الوجه في الساعات الأولى.

- ابتعدي عن التمارين الرياضية العنيفة لمدة 24 ساعة.

- لا تستخدمي الساونا أو حمامات البخار حتى مرور يوم كامل.

تعليمات أساسية بعد الفيلر

بحسب Cleveland Clinic، بعض الفيلرات تحتاج لتدليك لطيف حسب نوع المادة، بينما أخرى يُفضل تركها دون لمس. لذلك يجب الالتزام بتعليمات الطبيب.

حماية إضافية

- وضع واقي شمس واسع الطيف بشكل يومي.

- شرب كميات كافية من الماء لدعم ترطيب الجلد.

- تجنب والتدخين لتقليل التورم.

اقرأ أيضا:

ابتلع ثعبانا.. أطباء يزيلون دودة حية طولها 18 سم من دماغ رجل

رغم ثروة والدها.. ابنة إيلون ماسك "مفلسة" وتشارك السكن مع 3 أشخاص

أغلى 10 أحذية في العالم.. ثمن أحدها يعادل فيلا على الشاطئ

20 صورة لأجمل طوابع بريد في العالم - لن تتخيل شكلها

أفخم 10 حمامات سباحة في العالم.. أحدها داخل كهف





