ثورة في عالم البشرة.. قناع ليلي قد يزيل التصبغات والندبات بـ4 ليال فقط

ثورة في عالم البشرة.. قناع ليلي قد يزيل التصبغات و

استطاع قناع ليلي مبتكر، طوّره كيميائي حائز على جائزة نوبل، أن يُحدث ثورة في عالم العناية بالبشرة، بتحقيق نتائج سريرية مذهلة في علاج فرط التصبغ والندبات بعد أربعة استخدامات فقط.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل، فإن مقشّر "نوبل باناسيا كرونوبيولوجي" الليلي يُعيد للبشرة نضارتها خلال النوم، بفضل تقنية متقدمة تُطلق مزيجاً من أحماض ألفا هيدروكسي (AHAs) وبيتا هيدروكسي (BHAs) بدقة متناهية وبشكل تدريجي، ما يوفّر تقشيراً فعالاً ولطيفاً في آنٍ واحد، ومن دون الحاجة لأي فترة تعافٍ.

بعيداً عن الأقنعة الليلية التقليدية، يُعد هذا القناع المكثف نقلة نوعية في العناية بالبشرة، فهو مدعّم بتقنية OSMV الحاصلة على براءة اختراع، والتي تمكّن من إيصال المكونات النشطة إلى أعماق البشرة، حيث تعمل الجزيئات الأصغر بـ 10.000 مرة من خلايا الجلد على تغليف وتركيز المواد الفعالة.

وتمثل تركيبة هذا القناع خلاصة 50 عاماً من الأبحاث في الكيمياء الجزيئية أجراها السير فريزر ستودارت، أحد أبرز علماء الكيمياء في العالم.

وتصفه تقارير التجميل بأنه القناع المثالي لبشرة صيفية مشرقة، إذ يساعد على تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة، وتحسين ملمس البشرة، وتقليص حجم المسام، وتوحيد اللون، كل ذلك أثناء النوم.