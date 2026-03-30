برلين - (د ب أ):

على الرغم من توفر العديد من وظائف الراحة في السيارات الحديثة مثل مراجعة مستوى زيت المحرك تلقائيا، إلا أنه ينبغي مراجعة مستوى زيت المحرك يدويا وبصوة منتظمة حتى مع وجود هذه الأنظمة الحديثة.

وقال نادي السيارات الأوروبي (ACE) إن انخفاض مستوى زيت المحرك يؤدي إلى زيادة تآكل المحرك؛ لذا يجب استكمال ملء الزيت عند الحاجة، مشيرا إلى أنه عادة ما تعمل الأنظمة الإلكترونية لمراجعة مستوى زيت المحرك بشكل موثوق.

ومع ذلك تفتقر بعض السيارات إلى المؤشر الدقيق لمستوى زيت المحرك، مثل المؤشر البياني الشريطي:



- بحسب نادي السيارات الأوروبي فإن هذه السيارات لا يصدر عنها تنبيه إلا عندما يكون مستوى الزيت منخفضا للغاية.

- علاوة على ذلك لا تُظهر بعض السيارات المستوى المرتفع للغاية لزيت المحرك.

- لا يرجع ذلك في كثير من الحالات إلى ملء الزيت بشكل مفرط، ولكن إلى ما يعرف باسم "تخفيف الزيت"، عندما يختلط الوقود بزيت المحرك.

ويتم ملاحظة ذلك عند مراجعة مستوى زيت المحرك بالطريقة التقليدية بواسطة عصا قياس مستوى الزيت؛ نظرا لأن رائحة زيت المحرك ستكون مثل رائحة الوقود.

الكشف على زيت المحرك يكشف عن الأضرار

ومن ضمن مزايا المراجعة اليدوية لمستوى زيت المحرك رصد المؤشرات البصرية على المشاكل المحتملة؛ حيث يمكن للخطوط البيضاء أو الزيت الأسود الداكن على عصا قياس مستوى الزيت أن تشير إلى وجود خلل ما أو إلى ضرورة إجراء صيانة عاجلة.

وأوضح نادي السيارات الأوروبي أنه إذا تحول زيت المحرك إلى اللون الأسود الداكن بسرعة كبيرة بعد تغيير الزيت، فإن ذلك يشير إلى وجود بقايا احتراق في الزيت، وبالتالي يعتبر علامة على وجود زيادة التآكل في المحرك، وقد يكون ذلك طبيعيا في بعض المحركات، ولكن يجب تحديد سبب الخلل في كل الأحوال.

وأضاف الخبراء الألمان أنه لا توجد قاعدة ثابتة لعدد مرات مراجعة مستوى زيت المحرك، ومع ذلك يقترح نادي السيارات الأوروبي (ACE) بمراجعة مستوى زيت المحرك مع كل ثالث مرة يتم فيها التزود بالوقود.

ويتعين على أصحاب السيارات الرجوع إلى دليل تشغيل السيارة؛ لأن مواصفات الشركة المنتجة فيما يتعلق بدرجة الحرارة المحرك تختلف باختلاف موديل السيارة.

كيفية قياس زيت المحرك

وبشكل عام يجب مراجعة مستوى زيت المحرك عندما يكون المحرك في درجة حرارة التشغيل، ولذلك يجب الانتظار من خمس إلى عشر دقائق بعد إطفاء المحرك، حتى يكون هناك وقتا كافيا لعودة الزيت إلى حوض المحرك.

ويمكن فحص الزيت أثناء التزود بالوقود؛ حيث يجب في البداية تعبئة الوقود، ثم دفع الحساب، ثم البدء في مراجعة مستوى زيت المحرك، وبالطبع ينبغي أن تكون السيارة متوقفة على سطح مستوٍ لضمان توزيع الزيت بالتساوي في حوض الزيت بالمحرك.

خطوات قياس زيت المحرك يدويًا

- اسحب عصا قياس مستوى الزيت

- امسح عصا قياس مستوى الزيت جيدا

- أعد إدخال عصا قياس مستوى الزيت مرة أخرى

- اسحب عصا قياس مستوى الزيت واقرأ مستوى الزيت

ويمكن التعرف على المستوى الصحيح لزيت المحرك في دليل تشغيل السيارة، وعادة ما تكون القيمة المثالية بين علامة الحد الأقصى (Max) والحد الأدنى (Min).

مراجعة مستوى سائل التبريد

وبالإضافة إلى ذلك، يجب مراجعة مستوى سائل التبريد من وقت إلى آخر، ويمكن مراجعته عندما يكون المحرك ساخنا، إذا لم تكن هناك حاجة لفتح أي شيء، كما هو الحال مع خزانات التعويض الشفافة، وفي هذه الحالة يجب أن يكون مستوى سائل التبريد بين علامة الحد الأدنى (Min) والحد الأقصى (Max).

وإذا كان مستوى سائل التبريد منخفضا، فيمكن استكمال الملء بواسطة الماء، إلا أن نادي السيارات الأوروبي ينصح بمراجعة مستوى سائل التبريد لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة؛ نظرا لأنه في حالة إضافة كمية كبيرة من الماء أو في حالة تكرار إضافة الماء، فإنه يجب التأكد من كفاية نسبة سائل التبريد في الماء والبحث عن سبب هذا النقص.

وعند استكمال ملء سائل التبريد فإنه يجب فتح الخزان عندما تكون درجة حرارة الماء أقل من 90 درجة مئوية، ويمكن للمرء التحقق من مؤشر درجة حرارة الماء في مقصورة القيادة.

وفي الخطوة التالية يجب تغطية غطاء خزان سائل التبريد بقطعة قماش وفتحه ببطء، وإلا فقد يتعرض المرء لخطر الاكتواءات، وعند استكمال ملء سائل التبريد عندما يكون المحرك باردا، فإن نادي السيارات الأوروبي نصح باستكمال الملء حتى علامة الحد الأدنى فقط؛ لأن الماء سوف يتمدد عند ارتفاع درجة حرارته.

وأشار نادي السيارات الأوروبي إلى أن استهلاك جزء ضئيل من زيت المحرك وفقدان كمية صغيرة للغاية من سائل التبريد يعتبر من الأمور الطبيعية، وأكد الخبراء الألمان أن استهلاك زيت المحرك حتى 0.5 لتر لكل 1000 كلم لا يشير إلى وجود أية مشكلات، غير أن فقدان الزيت في المحركات الحديثة يعتبر أقل من ذلك بوضوح، وعادة ما تحدد الشركات المنتجة للسيارات معدلات استهلاك أعلى أو أقل بناءً على نوع المحرك وعمر السيارة.

وعلى العكس من ذلك، يجب أن يبقى مستوى سائل التبريد في السيارة دون أي نقص، وقد يحدث انخفاض طفيف نتيجة للتبخر على مدى فترات طويلة، ولكن إذا اضطر المرء إلى استكمال ملء الزيت أو سائل التبريد بشكل متكرر، فعندئذ يجب فحص السيارة لدى إحدى الورش الفنية المتخصصة؛ حيث قد ترجع الأسباب المحتملة إلى تلف عناصر إحكام رأس الأسطوانات أو وجود تسريب في المبرد أو تسريب في خراطيم المياه.

