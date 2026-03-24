برلين - (د ب أ):

ينبغي إجراء بعض الفحوصات المهمة قبل الانطلاق بالسيارة في رحلات طويلة، وذلك لرفع مستوى السلامة والأمان.

فحص الإطارات

وأوضح نادي السيارات ADAC الألماني أن الإطارات تعد من أهم عناصر السلامة، إذ ينبغي التأكد من ضبط ضغط الهواء بما يتناسب مع حمولة السيارة، فضلا عن فحص حالة الإطارات وعمق المداس لتفادي مخاطر الانزلاق أو التلف أثناء القيادة.

قياس زيت المحرك

كما ينبغي مراقبة مستوى زيت المحرك بصورة دقيقة؛ نظرا لدوره الحيوي في حماية مكونات المحرك خلال الرحلات الطويلة، إلى جانب التأكد من كفاية سائل التبريد لتجنب ارتفاع درجة حرارة المحرك، مع ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع نظام التبريد.

التأكد من شحن البطارية

وفي السياق ذاته، أوصى الخبراء بضرورة فحص البطارية قبل السفر؛ إذ يمكن أن تتأثر كفاءة أدائها في ظل درجات الحرارة المرتفعة، تماما كما يحدث في الأجواء الباردة.

مراجعة الإضاءة

كما ينبغي التأكد من سلامة نظام الإضاءة بكافة مكوناته، لما له من دور أساسي في ضمان الرؤية الواضحة والأمان على الطريق، بالإضافة إلى فحص نظامي المكابح والتكييف لضمان كفاءتهما خلال الرحلة.

مستويات السوائل

ومن الضروري أيضا التحقق من مستويات السوائل والزيوت الأخرى في السيارة، مثل زيت المكابح ومياه تنظيف الزجاج، لما لها من أهمية في الحفاظ على سلامة القيادة ووضوح الرؤية، خاصة في الظروف المناخية المختلفة.

تحميل السيارة

وأشار النادي إلى أن تحميل السيارة بأوزان إضافية، بالتزامن مع القيادة في أجواء حارة، يزيد من الضغط على المكونات الميكانيكية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الأعطال، الأمر الذي يستدعي مزيدا من الحذر والاستعداد المسبق.

