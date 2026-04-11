تقدم شركة دايموند موتورز، الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي التجارية في مصر، سيارتها أوتلاندر سبورت الجديدة في السوق المصري بثلاث فئات بسعر رسمي يبدأ من مليون و375 ألف جنيه خلال شهر أبريل 2026 من العام الجاري.



يقدم الوكيل المحلي السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت الجديدة بثلاث من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و275 ألف جنيه بينما تصل الفئة الثانية سعرها مليون 325 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزا سعرها مليون 450 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات أوتلاندر سبورت الجديدة بمصر:

محرك ميتسوبيشي أوتلاندر



تقدم سيارة ميتسوبيشي الجديدة بمحرك بنزين 4 سلندر سعة 1.5 لتر بتنفس طبيعي للهواء بقوة 103 حصان، 141 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة CVT أوتوماتيك.

مساحات وأبعاد ميتسوبيشي أوتلاندر

تأتي ميتسوبيشي أوتلاندر بطول يبلغ 4.390 مم، وعرضها 1.810 مم، وارتفاعها 1660 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2.650 مم.

تجهيزات ميتسوبيشي أوتلاندر

تجهيزات أوتلاندر الداخلية تشمل شاشة ترفيهية مقاس 12.3 بوصة ومجموعة عدادات رقمية مقاس 8.0 بوصة، ويتصل النظام الترفيهي بثمانية مكبرات صوت.

يمكن ربط سيارة ميتسوبيشي الجديدة بالهاتف الذكي، الذي يعرض التطبيقات على الشاشة الأكبر، وتحتوي الشاشة على وظائف متعددة الأدوات وتنقسم إلى ثلاثة أقسام بالإضافة إلي نظام الشاحن اللاسلكي للأجهزة الذكية.

من 665 لـ 805 ألف جنيه.. كيف تغيرت أسعار أريزو 5 بعد 3 زيادات متتالية

زيادتان في أقل من شهر.. تعرف على أحدث قائمة سيارات MG بالسوق المصري

بضمان مليون كم.. أرخص سيارة يابانية 7 راكب زيرو بالسوق المصري