أدى الآلاف من مواطني الإسكندرية صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم الأربعاء، في الساحات المخصصة والمساجد الكبرى بكافة أنحاء المحافظة.

توافد حاشد وجاهزية 641 ساحة للصلاة

شهدت ساحة مصلى "سيدي بشر" شرقي الإسكندرية توافد مئات المصلين منذ الساعات الأولى للفجر.

كانت مديرية أوقاف الإسكندرية قد أعلنت عن تجهيز 614 ساحة مخصصة للصلاة، موزعة جغرافيًا على مختلف الإدارات الفرعية، لتغطية كافة المناطق السكنية والتيسير على المواطنين لأداء الشعيرة في إطار آمن ومنظم.

كان المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية ومديرية الأوقاف، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع الانتهاء من تجهيز 641 ساحة ومسجدًا بمختلف أحياء المحافظة لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد.

أكد المحافظ، أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع مديرية الأوقاف وكافة الجهات المعنية، لضمان خروج صلاة العيد بصورة منظمة وآمنة تليق بأهالي الإسكندرية، مع توفير الأجواء المناسبة للمواطنين لأداء الشعائر بسهولة ويسر.

تجهيز الساحات والمساجد

انتهت مديرية الأوقاف بالإسكندرية من أعمال تجهيز وتهيئة جميع الساحات والمساجد المخصصة لصلاة العيد، مع التأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال المصلين، ورفع كفاءة الخدمات داخلها، بما يضمن توفير بيئة مناسبة وآمنة خلال أداء الصلاة.