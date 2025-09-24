لهذا السبب .. شمس الخريف قد تهدد سلامة القيادة!

برلين - (د ب أ):

حذر نادي السيارات ADAC بألمانيا من أن الشمس خلال فصل الخريف قد تهدد سلامة القيادة؛ حيث قد يتسبب موقعها المنخفض في السماء، لا سيما في الصباح الباكر أو وقت الغروب، في تعرض قائد السيارة لخطر الإبهار، والذي يرفع بدوره خطر وقوع حادث.

زجاج أمامي نظيف

ولتجنب هذا الخطر، شدد الخبراء الألمان على ضرورة أن يكون الزجاج الأمامي نظيفا، ليس فقط من الخارج، بل من الداخل أيضا، كي يوفر رؤية واضحة لقائد السيارة؛ نظرا لأن الأوساخ والخطوط تُزيد من تشتت الضوء، مما يحد من وضوح الرؤية.

ويجب أيضا استبدال مساحات الزجاج الأمامي القديمة وفحص سائل غسل الزجاج الأمامي، مع مراعاة استخدام أي سائل غسل زجاج أمامي متبقٍ من الصيف وإعادة تعبئته بسائل غسل زجاج أمامي شتويّ مع مانع التجمد؛ نظرا لانخفاض درجات الحرارة.

ويتعين على قائدي السيارات، الذين يرتدون نظارات طبية، الاهتمام أيضا بالحفاظ بنظافة عدسات النظارة وخلوها من الخطوط، وذلك لضمان توافر رؤية واضحة أثناء القيادة.