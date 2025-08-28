استخدامات المنظف البارد في السيارة.. تعرف عليها

برلين - (د ب أ):

أوردت مجلة السيارات "أوتو تسايتونج" أن المنظف البارد “Cold Cleaner” يشتمل على مركبات عضوية قائمة على الهيدروكربونات أو الكحوليات، والتي تُستخدم لإزالة بقايا الزيوت والشحوم والقطران بشكل فعال من حيز المحرك، فضلا عن كشف التسربات.

وأوضحت المجلة الألمانية أن المنظفات الباردة تتوفر في عبوات صغيرة على شكل بخاخات سهلة الاستخدام، وكذلك في عبوات كبيرة. وتعد العبوات الصغيرة مثالية للاستخدام العرضي، بينما تناسب العبوات الكبيرة من لديهم عدة سيارات أو يستخدمون المنظف بشكل متكرر.

نقاط مهمة عند الشراء

ويُراعى شراء العبوة ذات الحجم المناسب للاستخدام، مع الانتباه إلى التركيب الكيميائي؛ حيث تعد المنتجات الخالية من المذيبات أكثر أمانا وصديقة للبيئة.

طريقة الاستخدام الصحيحة

يجب أن تُجرى عملية تنظيف المحرك باستخدام المنظفات الباردة دائما عندما يكون المحرك باردا، وفي أماكن مخصصة مزودة بتجهيزات خاصة لهذا الغرض مثل محطات الغسيل.

وتبدأ عملية التنظيف بتغطية الأجزاء الكهربائية مثل البطارية ووحدة التحكم والمولد، ثم بعد ذلك يتم رش المنظف البارد وتركه ليتفاعل من 3 إلى 10 دقائق.

وفي حال الاتساخ الشديد، يمكن استخدام فرشاة أو قلم تنظيف، ثم يتم شطف المحرك بحذر باستخدام كمية قليلة من الماء مع تجنب ضغط المياه العالي.

ويتعين جمع السوائل المتبقية في حاوية خاصة وتسليمها إلى مراكز إعادة التدوير أو التخلص المعتمدة، حتى في حالة استخدام منتجات قابلة للتحلل الحيوي.

المخاطر الصحية وإجراءات الحماية

تتمتع المنظفات الباردة بتأثير قوي على إذابة الدهون، ما قد يسبب تهيج الجلد والأغشية المخاطية أو صداعا عند استنشاق الأبخرة، لذلك يجب استخدام القفازات والنظارات الواقية وضمان التهوية الجيدة أثناء العمل.

التوافق مع المحرك

يمكن استعمال المنظفات الباردة مع معظم المحركات، إلا أن توافق المواد يُعد عنصرا أساسيا، خاصةً وأن العديد من كتل المحركات مصنوعة من سبائك الألمنيوم، لكن وعلى أي حال يُستحسن دائما التأكد من موافقة الشركة المصنعة على غسيل المحرك قبل البدء.

عدد مرات التنظيف

ولا توجد حاجة لاستخدام المنظفات الباردة بشكل دوري منتظم، بل يُفضل اللجوء إلى تنظيف المحرك فقط عند الاتساخ الشديد مثل حالات تسرب الزيت أو بعد القيادة في ظروف شتوية قاسية أو قبل تنفيذ أعمال الصيانة.