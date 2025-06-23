هكذا تحافظ على أهم مكون بالسيارة الكهربائية لأطول فترة ممكنة

شتوتجارت - (د ب أ):

تعتبر السيارات الكهربائية باهظة الثمن نسبيا، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى البطارية، والتي تعد أهم مكونات السيارة الكهربائية.

وللحفاظ على البطارية في أفضل حالاتها لأطول فترة ممكنة، أوصت الهيئة الألمانية للفحص الفني (GTÜ) مالكي السيارات الكهربائية بشحن البطارية بنسبة تصل إلى 80% كحد أقصى، مشيرة إلى أن هذه النسبة تكفي عادًة للاستخدامات اليومية.

الضغط الكهروكيميائي

وعللت الهيئة الألمانية ذلك بأن شحن البطارية بالكامل يؤدي إلى زيادة الضغط الكهروكيميائي في خلاياها. وللسبب ذاته، لا يجوز أيضا تفريغها بشكل متكرر إلى نسبة أقل من 20%.

وعند التخطيط لترك السيارة الكهربائية متوقفة لفترة طويلة، فينبغي ألا تكون البطارية مشحونة بالكامل أو فارغة تماما؛ فكلا الحالتين تُسببان ضغطا على خلايا البطارية.

وفي حالة عدم قيادة السيارة لعدة أيام أو حتى أسابيع، فيُفضّل شحن البطارية مسبقا بنسبة تتراوح بين 50 و70%.

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