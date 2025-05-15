سائل غسل الزجاج.. عنصر مهم لسلامة القيادة

برلين - (د ب أ):

تعد الرؤية الواضحة عبر زجاج السيارة أحد أهم شروط السلامة على الطريق. ويعتبر سائل غسل الزجاج الجيد هو أحد العناصر الضامنة لنظافة الزجاج ووضوح الرؤية من خلاله.

وأوضحت مجلة السيارات "أوتو تسايتونج" أنه على عكس منظفات الزجاج المنزلية، يتم تطوير سوائل غسل الزجاج للسيارات بتركيبة تقنية خاصة تُراعي متطلبات العمل في بيئة متغيرة وظروف شديدة؛ فهي لا تكتفي بتنظيف الزجاج فحسب، بل تؤدي أيضا وظائف متعددة، منها: إذابة بقايا الحشرات والشوائب العضوية وتقليل انعكاساتالشمس وتحسين انسياب الماء على الزجاج.

وأضافت المجلة الألمانية أن هذه الخواص تجعل من السائل عنصرا مدمجا في النظام التقني للسيارة، خاصة وأنه يُحقن مباشرة عبر فوهات موجهة بدقة على الزجاج الأمامي والخلفي، وأحيانا على الكشافات الأمامية.

نوعان أساسيان

وتتوافر المنتجات في الأسواق بنوعين أساسيين، ألا وهما: السوائل الجاهزة للاستخدام، والتي تتميز بأنها عملية وسريعة، وهي مخصصة لمن يبحث عن حل فوري، بالإضافة إلى السوائل المُركزة، والتي تُخفف بالماء حسب الحاجة.

وعلى الرغم من أن دائرة المسّاحات لا تُصنّف من الأنظمة الحساسة تجاه الترسبات الكلسية، إلا أن استخدام الماء المقطر عند تخفيف المركزات يُعد خيارا جيدا؛ فهو يقلل من احتمالية انسداد الفوهات الدقيقة ويمنع تكوّن بقع بيضاء على الزجاج أو الطلاء ويُطيل عمر الأنابيب البلاستيكية داخل النظام، كما أن بعض السوائل الحديثة تضم مواد مضادة للترسبات.

التوافق مع نظام الرش

ويتعين التأكد من توافق السائل مع نظام الرش في السيارة، خاصة في السيارات الحديثة المزودة بحساسات دقيقة، مع اختيار منتجات تحتوي على مذيبات حيوية لبقايا الحشرات خلال فضلي الربيع والصيف.

وخلال الأشهر الباردة، يُوصى باستخدام سائل يحتوي على مانع تجمد؛ نظرا لأن السائل العادي قد يتجمد داخل الأنابيب أو الرشاشات، مما يعطل النظام بأكمله.