4 أشياء في سيارتك لا ينصح إصلاحها بنفسك

كتب - محمد جمال:

يسعي العديد من مالكي السيارات خلال الآونة الأخيرة نحو إصلاح مشاكل السيارة وصيانتها دون الاستعانة بفني متخصص، ولكن تبقى هناك مجموعة من المشاكل التي لا يمكن إصلاحها بنفسك لأنها مليئة بالتعقيدات وتتطلب عاملين مختصين لصيانتها.

تشمل هذه الأعطال المشاكل المتعلقة بالمحرك وناقل الحركة وكمبيوتر السيارة وغيرها من أجزاء السيارة، والتي يمكن التعرف عليها من خلال التقرير التالي:

الأسلاك والوصلات الكهربائية

تعد الأسلاك والوصلات الكهربائية في السيارات الحديثة ذات التكنولوجيا المتطورة من الأمور التي أصبح التعامل الشخصي معها أمر في غاية الصعوبة، ، نظرًا لأنها تتصل بلوحة الكمبيوتر الخاصة بمحرك السيارة أو موصولة بمجموعة متنوعة من المستشعرات والأجهزة الحساسة الأخرى وأي تلاعب في هذه الوصلات هو أمر غاية في الخطورة.

تغيير طلاء السيارة

من الأماكن التي لا ينصح بالتعامل بها بنفسك هو طلاء السيارة، ففي حال تغير لون جزء من الطلاء يجب التوجه لمركز فني للتعامل معها، لأن الطلاء من الأشياء الحساسة التي تتأثر بالمواد الكيميائية وتتفاعل معها وقد تضطر لإعادة دهان سيارتك بالكامل حال ظهور مشاكل.

صوت المحرك

بعض قائدي السيارات يسعى لتغيير قوة وصوت المحرك لجعل السيارة ذات محرك قوي سريع الاستجابة، لذلك يعمد السائقين لإضافة بعض التعديلات على تناغم المحرك وبالتلاعب أيضا في كمبيوتر السيارة يشكل ذلك خطرا كبيرا.

تركيب زجاج السيارة

قد يتعرض زجاج سيارتك للكسر في أي وقت ويعتقد بعض السائقين أن تلك عملية بسيطة مجرد شراء زجاج وتركيبة، لكن تركيبك للزجاج بنفسك قد يتم بطريقة خاطئة قد يؤدي أثناء قيادتك للسيارة مع ضغط الهواء الشديد لانفجاره مما يعرضك للخطر.

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