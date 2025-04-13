بعد زيادة البنزين| تحذير لمالكي السيارات الحديثة من تخفيض الأوكتان؟

كتب - محمود أمين:

في ظل ارتفاع أسعار الوقود، يتخذ بعض السائقين قرار استخدام أنواع أرخص من البنزين ذات رقم أوكتان أقل من الموصى به، لكن هذا القرار الذي يبدو اقتصاديًا قد يكلفك الكثير على المدى الطويل.

في السيارات الحديثة المزودة بمحركات متطورة وأنظمة احتراق دقيقة، لا يعتبر نوع الوقود مجرد خيار، بل عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على كفاءة الأداء وسلامة المحرك.

ما هو رقم الأوكتان؟

رقم الأوكتان هو مقياس لقدرة الوقود على مقاومة "الاحتراق المبكر". كلما ارتفع الرقم، زادت قدرة الوقود على التحمل قبل الاشتعال التلقائي.

توصي الشركات المصنعة للسيارات الحديثة بأرقام أوكتان معينة (مثل 92، 95 أو 98 في بعض الدول) بحسب تصميم المحرك ونسبة الانضغاط فيه.

أضرار استخدام أوكتان أقل من الموصى به:

الاحتراق المبكر

عندما يُستخدم وقود منخفض الأوكتان في محرك مصمم لرقم أعلى، يمكن أن يحدث احتراق مبكر في غرف الاحتراق. هذا يؤدي إلى صوت طرقات في المحرك وأداء غير منتظم، وقد يتطور الأمر إلى تلف دائم في المكابس أو الصمامات.

انخفاض الأداء

السيارات الحديثة تُعدّل توقيت الشرارة تلقائيًا لتقليل الضرر في حال استخدام أوكتان منخفض، لكن هذا يؤدي إلى انخفاض في القوة الحصانية وعزم الدوران، ما يعني أداء أقل وتسارع أبطأ.

زيادة استهلاك الوقود

على عكس المتوقع، قد يؤدي الوقود الأرخص إلى زيادة الاستهلاك، لأن المحرك سيضطر للعمل بجهد أكبر للتعويض عن فقدان الأداء.

تلف مكونات المحرك على المدى البعيد

الاستخدام المستمر لبنزين غير مناسب قد يسبب تلفًا في شمعات الاحتراق، البخاخات، غرف الاحتراق، وحتى رأس الأسطوانة، مما يرفع تكاليف الصيانة بشكل كبير.

إلغاء الضمان

بعض الشركات قد تبطل الضمان في حال استخدام وقود لا يتماشى مع المواصفات المنصوص عليها في دليل المستخدم.

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