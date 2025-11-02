برلين - (د ب أ):

واصل خبراء نادي السيارات الأوروبي (ACE) إطلاق التحذيرات من الغفوة أثناء قيادة السيارة، مشددين على أنها تهدد السلامة حيث أن إغماض العين لمدة ثانية واحدة فقط أثناء القيادة بسرعة 100 كلم/س، سيتم قيادة السيارة لمسافة 28 مترا تقريبا بشكل أعمى، ما يرفع خطر وقوع حادث.

وأوضح النادي الغفوة تنجم عادة عن الشعور بالإرهاق، والذي يرجع إلى أسباب عديدة، مثل قلة النوم أو إيقاع النوم غير المعتاد. وخاصةً أثناء القيادة على الطرق المظلمة والرتيبة يمكن للسيارة المُدفأة أن تزيد من الشعور بالنُعاس.

كما أن الأدوية قد تُسبب النعاس أحيانا كأحد الآثار الجانبية، وهو ما يسري على مُضادات الذهان ومضادات الاكتئاب والأفيونيات ومضادات الهيستامين.

علامات تحذيرية

ويعد التثاؤب وعدم الانتباه والشعور بحرقة في العينين علامات تحذيرية على أن التعب بدأ يتفاقم تدريجيا، في حين أن عدم وضوح الرؤية أو الرؤية المزدوجة أو الرؤية النفقية هي علامات على تراجع القدرة على القيادة.

وعند ملاحظة هذه العلامات ينبغي التوقف في منطقة راحة أو موقف سيارات وأخذ استراحة لمدة 20 دقيقة تقريبا لاستعادة القدرة على القيادة مجددا.

وبشكل عام، يوصى بأخذ استراحة كل ساعتين في الرحلات الطويلة. وإن أمكن، ينبغي استغلال هذه الاستراحة لأخذ قيلولة قصيرة لمدة 10 إلى 20 دقيقة، ثم ممارسة بعض التمارين الرياضية في الهواء الطلق لتنشيط الدورة الدموية ومن ثم زيادة الانتباه والتركيز.

