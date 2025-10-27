كيف يوفر غسل السيارة بانتظام أموالك في موسم الأمطار؟

برلين - (د ب أ):

أوصت مجلة السيارات (أوتو تسايتونج) بغسل السيارة بانتظام خلال فصل الشتاء أيضا للحفاظ على قيمة السيارة وحمياتها من الصدأ.

وأوضحت المجلة الألمانية أن الرطوبة تهاجم الطلاء وتساعد على تكون الصدأ، مشيرة إلى أن تراكم الاتساخات على الكاميرات والحساسات والمصابيح يضعف عمل أنظمة المساعدة على القيادة ويقلل من سطوع الإضاءة.

لذلك ينبغي استخدام المنظفات المناسبة لإزالة هذه الطبقات من الشوائب بانتظام. ومن الأفضل غسل السيارة في المغسلة الآلية أفضل؛ لأنه يشمل تنظيف الجزء السفلي للسيارة.

وينصح الخبراء أصحاب السيارات القديمة بصفة خاصة بزيارة المغسلة كل أسبوعين تقريبا. وبوجه عام يوصى عند غسل السيارة بالتالي:

- إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام

قبل دخول المغسلة، ينبغي إغلاق الأبواب والنوافذ وفتحة السقف، وتعطيل المساحات ووحدات استشعار المطر.

- تشحيم الإطارات المطاطية للأبواب

يجب تشحيم الجلد المطاطي للأبواب باستخدام مواد مثل السيليكون أو دهن الحليب لمنع التصاق الأبواب وتجمّدها.

وبعد ذلك يفضل اختيار برنامج الغسيل بالرغوة النشطة؛ لأنه يزيل الاتساخات العنيدة بفعالية، كما يستحسن القيام بـغسل قاع السيارة لإزالة الشوائب المتراكمة.

وبعد غسل السيارة، ينصح بركن السيارة في مكان جاف ومحمي، ويفضل داخل مرآب مغلق لتجف ببطء وبشكل متساوٍ دون تجمد الأبواب أو الأقفال.

وللسلامة يجب تنظيف المصابيح الأمامية والزجاج باستمرار؛ نظرا لأن الاتساخات تضعف الرؤية بسرعة كبيرة. ويُفضّل تنظيفها يدويا في محطات الوقود أو المنزل بوتيرة أكبر من غسيل السيارة الكامل.