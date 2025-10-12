رقم في عداد الكيلومترات يجب فحص مستوى الزيت عند الوصول إليه.. ما هو؟

برلين - (د ب أ):

قالت هيئة الفحص الفني "ديكرا" الألمانية إن أهمية زيت محرك السيارة تتمثل في تزليق الأجزاء المتحركة في محركات الاحتراق الداخلي ومنع التآكل المفرط وتبريد المكونات والحد من الضجيج.

ونظرا لأن زيت المحرك يضمن عمل المحرك بكفاءة، فإنه يجب مراجعة مستوى الزيت وتغييره حسب تعليمات الشركة المنتجة للسيارة.

تلفيات جسيمة

وأشار الخبراء الألمان إلى أن نقص زيت المحرك يؤدي إلى زيادة التآكل ومشاكل حرارية واختلالات وظيفية، وفي أسوأ الأحوال قد يتعرض المحرك لتلفيات جسيمة.

ولتجنب مثل هذه المشاكل أوصت الهيئة الألمانية بمراجعة مستوى زيت المحرك كل 1000 كلم أو قبل الانطلاق في الرحلات الطويلة.

وقد تختلف المعلومات الخاصة بالسيارات الحديثة، ولذلك فإن البيانات الواردة في أدلة تشغيل السيارات لها الأولوية، ومع ذلك من الأفضل مراجعة مستوى زيت المحرك بصورة منتظمة.

كيفية القياس

وتتم مراجعة مستوى زيت المحرك في السيارة بشكل يدوي، بينما تعرض بعض السيارات الحديثة مستوى زيت المحرك على كمبيوتر السيارة، إلا أن نادي السيارات ADAC الألماني أشار إلى أنه قد تكون المستشعرات المعنية معطلة أو بها عيوب.

وهناك بعض السيارات لم تعد مزودة بعصا قياس مستوى زيت المحرك، وفي هذه الحالة لا يمكن مراجعة مستوى الزيت إلا عن طريق كمبيوتر السيارة، وفقا للتعليمات التالية:

- لمراجعة مستوى زيت المحرك أوقف السيارة على سطح مستوٍ.

- أوقف محرك السيارة واتركه يبرد لمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم تحقق من مستوى الزيت عندما يكون في درجة حرارة التشغيل، طالما لم ينص دليل تشغيل السيارة على خلاف ذلك. وقد تستغرق عملية مراجعة مستوى الزيت في بعض الموديلات وقتا طويلا، في حين تتم عملية المراجعة على الفور في بعض الموديلات الأخرى.

- للقيام بذلك يتم سحب عصا مستوى الزيت بالكامل ومسحها بواسطة ورقة أو قطعة قماش خالية من الوبر، ثم إدخالها مرة أخرى بالكامل، وإخراجها وقراءة مستوى الزيت ما بين علامة الحد الأقصى والحد الأدنى.

- وإذا كان زيت المحرك قليلا للغاية، أي أقل من علامة الحد الأدنى، فعندئذ يجب استكمال ملء زيت المحرك، ويمكن التعرف على نوع الزيت المطلوب من خلال الاطلاع على مجموعة كتيبات السيارة. ويجب استعمال قمع لتسهيل عملية استكمال ملء زيت المحرك، ويجب أن يتم ملء الزيت تدريجيا بكمية صغيرة، ثم تكرار عملية القياس، وبعد ذلك يتم إضافة المزيد من الزيت حسب الحاجة، ويجب تجنب الإفراط عند استكمال ملء زيت المحرك.

- وإذا كان مستوى الزيت أعلى من علامة الحد الأقصى فإنه ينبغي التوجه إلى إحدى الورش الفنية على الفور لتحديد سبب تراكم الزيت، وإلا فإن ذلك يؤدي إلى زيادة التآكل وحدوث أضرار بالمحرك، ويسري ذلك أيضا في حالة تعبئة كمية زائدة من الزيت عن طريق الخطأ، ويمكن للورشة الفنية مراجعة مستوى الزيت وتفريغه إذا لزم الأمر.

- وعادة ما تتضمن مجموعة كتيبات السيارة عدد مرات تغيير زيت المحرك، ويمكن معرفة موعد التغيير من مستندات الورشة الفنية أو من خلال ملاحظة يتم تدوينها في حيز محرك السيارة أو في كمبيوتر السيارة.

