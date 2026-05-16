تنطلق، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بمدارس التعليم العام بمحافظة أسوان، وتستمر حتى الخميس الموافق 21 مايو، وفق الجداول المعتمدة والمعلنة من مديرية التربية والتعليم.

245 ألف طالب يؤدون الامتحانات

قال الدكتور ربيع أبو يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات اليوم بلغ 245 ألفًا و37 طالبًا وطالبة، بينهم 150 ألفًا و343 تلميذًا بالصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، و72 ألفًا و593 طالبًا بالصفين الأول والثاني الإعدادي.

وأضاف وكيل الوزارة أن الامتحانات تشمل أيضًا 18 ألفًا و684 طالبًا وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي العام، إلى جانب 933 طالبًا بمدارس التربية الخاصة "سمعي وبصري وفكري"، و2484 دارسًا بالتعليم المجتمعي.

استعدادات مكثفة داخل المدارس

وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى عقد سلسلة من الاجتماعات مع قيادات المديرية والإدارات التعليمية، للتأكيد على جاهزية المدارس واللجان، والانتهاء من أعمال النظافة وفرش اللجان وتجهيز قوائم الطلاب وأرقام الجلوس، إلى جانب تجهيز الكنترولات بكافة المستلزمات.

وشدد على ضرورة توفير التهوية والإضاءة الجيدة داخل اللجان، مؤكدًا أن الامتحانات مسؤولية جماعية تتطلب الانضباط والالتزام الكامل.

مواجهة الغش ومنع الهواتف المحمولة

وأكد "أبو يوسف" ضرورة الالتزام بكافة الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، والتصدي لمحاولات الغش بكل حزم، مع منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان سواء للطلاب أو القائمين على الامتحانات.

كما شدد على أهمية توزيع أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة في المواعيد المحددة، وغلق أبواب المدارس وفق التعليمات الرسمية.

غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسته، إلى جانب غرف فرعية بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو مشكلات قد تطرأ خلال فترة الامتحانات.