إعلان

الأزهري: أداء الزكاة بإحسان يضاعف الأجر ومنعها كالشرارة المدمرة للمال

كتب : حسن مرسي

04:03 ص 16/05/2026

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن منع إخراج الزكاة يجعل المال كالشرارة في الثوب التي تهلك الكل.

وأوضح الأزهري، خلال التثقيفية الأولى لأعضاء الهيئات القضائية بوزارة العدل، أن الزكاة واجبة بنسبة 2.5% من المال، وإذا امتنع الإنسان عن إخراجها فإن المال يصبح عرضة للهلاك، مؤكدًا أنه يؤدي الزكاة التزامًا وطاعة.

وأشار إلى أن إخراج الزكاة يجب أن يكون حبًا وإيمانًا وإجلالًا لله، وليس على سبيل الإكراه، موضحًا أن زيادتها إلى 3 أو 4% يعد إحسانًا مضاعفًا.

وشدد على أن العلاقة بين العبد وربه تقوم على عهد الطاعة، حيث يخرج المسلم الزكاة بمسارعة ومحبة، معتبرًا أن هذا السلوك يعكس الإيمان الحقيقي.

وأكد الأزهري أن الإحسان في أداء الطاعات يرفع مقام الإنسان عند الله، ويضاعف الأجر والثواب، مشيرًا إلى أن الزكاة ليست مجرد التزام مالي بل عبادة روحية.

وفيما يخص الإخلاص في العمل، أوضح الأزهري أنه يؤدي ما أمر الله به بمنتهى الحب والمسارعة، داعيًا الله أن يمنحه الحفظ والرعاية مقابل طاعته وإخلاصه.

ولفت إلى أن الطاعة بالحب والإحسان هي السبيل لنيل رضا الله، مشددًا على أن المسلم يجب أن يلتزم بالزكاة والعمل الصالح بروح الإيمان لا بروح الإكراه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسامة الأزهري وزير الأوقاف وزارة العدل منع إخراج الزكاة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خبير مناخ يحذر: مصر تدخل أخطر فترات التقلبات الحرارية في الربيع
أخبار مصر

خبير مناخ يحذر: مصر تدخل أخطر فترات التقلبات الحرارية في الربيع
انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع
أخبار البنوك

انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع
"يدير مباراة الزمالك".. ماذا تفعل الأندية المصرية في حضور الصافرة التحكيمية
رياضة محلية

"يدير مباراة الزمالك".. ماذا تفعل الأندية المصرية في حضور الصافرة التحكيمية
ترامب يؤكد خطورة إغلاق مضيق هرمز ويحذر من سلاح إيران النووي
شئون عربية و دولية

ترامب يؤكد خطورة إغلاق مضيق هرمز ويحذر من سلاح إيران النووي
كيف يؤثر السهر على التركيز والذاكرة؟ المخاطر والحلول هنا
نصائح طبية

كيف يؤثر السهر على التركيز والذاكرة؟ المخاطر والحلول هنا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان