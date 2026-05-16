أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق "الخط الأخضر"، تطبيق خطة تشغيل استثنائية اليوم السبت، تتضمن مد ساعات العمل حتى الساعة 2 صباحًا، بالتزامن مع إقامة مباراة نادي الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري، وذلك لتسهيل تنقل الجماهير والحد من التكدسات المرورية.

الخط الثالث يرفع درجة الاستعداد تزامنًا مع مباراة الزمالك اليوم

قالت "الشركة" في بيان رسمي، إن الخط الثالث سيشهد زيادة في معدلات تشغيل القطارات قبل وبعد المباراة، إذ سيتم الدفع بقطار كل 5 دقائق ونصف لاستيعاب الكثافات المتوقعة من المشجعين، وضمان سرعة التنقل بين المحطات المختلفة.

وأضافت أن زمن التقاطر للركاب القادمين من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج والمتجهين إلى محطة الكيت كات سيصل إلى 11 دقيقة بين كل قطار وآخر.

ودعت إدارة الخط الأخضر جماهير الزمالك إلى الاعتماد على مترو الأنفاق للوصول إلى محطة الاستاد بسهولة وأمان، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة داخل المحطات وعربات القطارات لتجنب الزحام وضمان انسيابية الحركة.

وأكدت "الشركة" أن خطة التشغيل الخاصة تأتي ضمن استعدادات المترو للمناسبات والفعاليات الجماهيرية الكبرى، في إطار دعم وسائل النقل الجماعي وتخفيف الضغط المروري داخل القاهرة الكبرى.

