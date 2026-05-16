يؤدي اليوم طلاب صفوف النقل امتحانات نهاية العام الدراسي 2025/2026، وذلك وفق الجداول الامتحانية التي أعلنتها المديريات والإدارات التعليمية بمختلف المحافظات.

وتشمل الامتحانات طلاب صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وسط حالة من الاستعداد المكثف داخل المدارس لضمان انتظام سير الامتحانات.

وأكدت الإدارات التعليمية الانتهاء من تجهيز اللجان الامتحانية وطباعة أوراق الأسئلة، إلى جانب إعلان أرقام جلوس الطلاب داخل المدارس في أماكن ظاهرة، مع توزيع المعلمين على اللجان للعمل كمراقبين وملاحظين.

كما انتهت المدارس من تجهيز الكنترولات الخاصة بتصحيح كراسات الإجابة، مع عقد اجتماعات تنظيمية داخلية للتأكيد على الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات والتصدي لمحاولات الغش داخل اللجان.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة توفير أجواء مناسبة للطلاب داخل اللجان، بما يضمن أداء الامتحانات بصورة منتظمة ومنضبطة.