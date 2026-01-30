إعلان

انطلاق المرحلة الرئيسية لرالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 بمشاركة 93 متسابقاً

كتب : مصراوي

04:45 م 30/01/2026 تعديل في 04:48 م

رالي باها حائل تويوتا 2026

الرياض - (د ب أ):

شهدت منطقة حائل السعودية اليوم الجمعة، انطلاق المرحلة الرئيسية الأولى من رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026.

واندفعت السيارات المشاركة من منطقة بقعاء وصولاً إلى الجفر شمالاً، وقطع المتسابقون مسافة إجمالية بلغت 414 كم، منها 242 كم خصصت للمرحلة الخاصة بالسرعة، وشارك في هذا التحدي الكبير 93 متسابقاً من مختلف الفئات، اعتمد ترتيب انطلاقهم على ما أسفرت عنه نتائج الجولة الاستعراضية التي أقيمت أمس الخميس.

وفي فئة المركبات الدولية، قص شريط الانطلاق يزيد محمد الراجحي برفقة ملاحه تيمو جوتشالك كأول المنطلقين، وجاء خلفه سعود فارياوا وملاحه فرانكوس كازليت، بينما حل ناصر صالح العطية في المركز الثالث مع ملاحه ماكس ديلفينو.

وعلى صعيد المركبات المحلية، كان فارس الشمري وملاحه سعود التميمي في طليعة المنطلقين، يليهما أحمد الشمري مع خالد البكر، ثم ماجد الشمري برفقة عبدالعزيز الشمري.

وفي فئة الدراجات النارية، كان أليكس ميكنيز أول المنطلقين، وتبعه هيثم التويجري ثم عبدالله أبو عيشة.

ويعد رالي باها حائل حدثاً استثنائياً كونه يجمع تحت مظلته 5 بطولات عالمية وإقليمية، تتضمن كؤوس العالم والشرق الأوسط وآسيا للباها المعتمدة من الاتحادين الدوليين للسيارات والدراجات النارية، إلى جانب كونه المحطة الافتتاحية لبطولة السعودية تويوتا للباها.

