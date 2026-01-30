جدة - (د ب أ):

حصد سباق جائزة السعودية الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1، جائزة "أفضل حدث استعراضي" لعام 2025، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مروجي السباقات الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن أول أمس الأربعاء.

جاءت هذه الجائزة تقديراً للنجاح الكبير في تنظيم الفعاليات الترفيهية والتجارب التفاعلية التي قدمتها المملكة للجماهير، مما جعل من عطلة نهاية أسبوع السباق تجربة متكاملة تتجاوز حدود التنافس الرياضي على أرض المضمار.

ويعتبر مضمار كورنيش جدة، الذي يوصف بأنه أسرع مضمار شوارع في العالم بمتوسط سرعة يبلغ 252 كيلومتر في الساعة، واحدا من أهم المحطات في جدول بطولة العالم لفورمولا-1.

ونجح مضمار جدة منذ انطلاقه في ديسمبر 2021 في جذب أنظار العالم بفضل العروض الحية التي أحياها نخبة من النجوم العالميين مثل جينيفر لوبيز وجاستن بيبر وأشر، مما عزز مكانة مدينة جدة كوجهة رائدة تجمع بين الرياضة العالمية والترفيه رفيع المستوى.

وأكد الأمير خالد بن سلطان بن عبد الله بن فيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، أن هذا التتويج هو ثمرة عمل دؤوب ورؤية مشتركة تهدف لتقديم تجربة غامرة ترحب بالجميع.

وأوضح أن الهدف كان دائماً رفع سقف التوقعات لما يمكن أن يقدمه سباق الجائزة الكبرى من أجواء استثنائية ومناطق مشجعين تفاعلية تجعل من الحدث ذكرى لا تُنسى.

وينتظر عشاق المحركات في عام 2026 موسماً مفصلياً، حيث يشهد مضمار جدة ظهور سيارات جديدة كلياً مصممة لزيادة حدة المنافسة، بالإضافة إلى انضمام فريق كاديلاك كفريق حادي عشر وظهور فريق أودي لأول مرة.

كما ستكون جدة ساحة لصراع مرتقب يدافع فيه بطل العالم لاندو نوريس عن لقبه أمام منافسيه الأقوياء ماكس فيرستابن وأوسكار بياستري، إلى جانب استمرار سباقات أكاديمية المواهب النسائية وبرنامج موسيقي حافل سيتم الإعلان عن تفاصيله قريباً، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).