إعلان

بعد 12 عامًا من حادث قاتل.. تحسن مايكل شوماخر أسطورة سباقات فورمولا-1

كتب : مصراوي

02:19 م 27/01/2026

مايكل شوماخر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لندن - (د ب أ):

أفادت تقارير عبر صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، بأن الألماني مايكل شوماخر (57 عاما) بطل العالم السابق لسباقات السيارات "فورمولا 1" والذي تعرض لحادث تزلج خطير في ديسمبر 2012 في ميريبيل، لم يعد طريح الفراش، إلا أن أخبار صحته لا تزال غير معلنة.

وحاولت "ديلي ميلي" كشف أسرار صحة شوماخر، حيث لم يظهر سائق فورمولا الأسطوري، بطل العالم 7 مرات سابقا، وهو رقم قياسي يتقاسمه الآن مع البريطاني لويس هاميلتون، بشكل علني منذ حادث التزلج الخطير، الذي تعرض له في فرنسا في 29 ديسمبر 2013، وانقطعت الأخبار عنه تماما منذ ذلك الحين، باستثناء بعض التصريحات من أقرب أصدقائه، بمن فيهم جان تود مدير فريقه السابق في فيراري، الذي يعد من زواره النادرين.

وبحسب الصحيفة التي زارت فيلته الصيفية في مايوركا، فإن شوماخر الذي تعرض لإصابات خطيرة في الرأس، جراء سقوطه، لم يعد طريح الفراش، مع ذلك فإن السائق السابق لم يعد قادرا على المشي، كما توضح الصحيفة.

وتضيف "دايلي ميل": "لذلك يتم نقله في أرجاء منزله على كرسي متحرك بواسطة ممرضات وأخصائيين للعلاج الطبيعي، ضمن فريق طبي يعمل على مدار الساعة".

وتقيم عائلة شوماخر بانتظام في مايوركا، على الرغم من أن مقر إقامتهم الرئيسي لا يزال منزلهم في جلاند سويسرا، ولا يستقبل في أي من المنزلين سوى عدد قليل من الزوار، 3 أو 4 أشخاص من خارج العائلة.

وكما ذكر، فإن جان تود من بينهم، ويشاهد سباقات الجائزة الكبرى مع تلميذه السابق، ويذكر المسؤول الفرنسي الجميع باستمرار، بأنه لا يزال يكافح، دون الخوض في التفاصيل.

وبسبب أن دائرة المقربين من شوماخر لا تزال معزولة تمامًا عن العالم الخارجي، انتشرت شائعة مفادها أنه يعاني من متلازمة الانحباس، وهي حالة تسمح للشخص بإدراك كل ما يدور حوله، لكنه غير قادر على التفاعل إلا بالرمش، ولم يتم تأكيد هذه الشائعة.

وقال مصدر مقرب من القضية لصحيفة ديلي ميل: "لا يمكننا التأكد من أنه يفهم كل شيء، لأنه لا يستطيع إخبار أحد. يبدو أنه يفهم بعض الأمور التي تدور حوله، لكن ربما ليس كل شيء"

سباقات السيارات حوادث السيارات مايكل شوماخر فورمولا-1

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من 250 إلى 3 آلاف جنيه.. أسعار ومكونات "كرتونة رمضان" في 3 جمعيات خيرية
اقتصاد

من 250 إلى 3 آلاف جنيه.. أسعار ومكونات "كرتونة رمضان" في 3 جمعيات خيرية
فيديو "الفأس" المرعب.. كيف تسبب "لعب العيال" في مشاجرة دموية هزت الشرقية؟
أخبار المحافظات

فيديو "الفأس" المرعب.. كيف تسبب "لعب العيال" في مشاجرة دموية هزت الشرقية؟
النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة السب والقذف ضد مرتضى منصور
حوادث وقضايا

النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة السب والقذف ضد مرتضى منصور
ما تفسير الشعور بالعصبية عند الجوع ؟.. إليك السر
نصائح طبية

ما تفسير الشعور بالعصبية عند الجوع ؟.. إليك السر
انخفض في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

انخفض في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل تراجع الدولار يعني تحسن الجنيه؟ مدحت نافع يوضح
انتبه لهذه الأعراض.. لماذا تستمر نزلات برد لأكثر من أسبوعين؟
فيديو "الفأس" المرعب.. كيف تسبب "لعب العيال" في مشاجرة دموية هزت الشرقية؟
طائرة وتشريفة.. فيديو محامي "ملك الذهب" المحكوم عليه بالإعدام يثير ضجة
بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى