انخفاض إنتاج السيارات في بريطانيا بنسبة 15% العام الماضي

كتب : مصراوي

12:24 م 30/01/2026

انخفاض إنتاج السيارات في بريطانيا

لندن - (د ب ا):

أفاد تقرير بتراجع السيارات المصنعة في المملكة المتحدة بنسبة 15% خلال عام 2025، في الوقت الذي يواجه فيه القطاع أصعب عام بالنسبة للتصنيع.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن رابطة مصنعي وتجار السيارات القول إنه تم تصنيع 717 ألفا و371 سيارة و 47 ألفا و344 مركبة تجارية، بانخفاض بنسبة 8% و 62% على التوالي.

وقالت الرابطة إن العوامل المؤثرة على الإنتاج تشمل حادث سيبراني أدى لوقف الانتاج في شركة جاكوار لاند روفر بالإضافة إلى الرسوم الجديدة المفروضة في التجارة عبر المحيط الأطلسي وإعادة الهيكلة المتواصلة في ظل تحول المصانع إلى مستقبل خال من الكربون.

وعلى مدار العام الماضي، تراجع إنتاج السيارات للسوق البريطاني والصادرات بنسبة نحو 8%.

وأوضحت الرابطة أنه من المتوقع أن يعود إنتاج السيارات للنمو هذا العام، حيث من المتوقع زيادة الإنتاج بأكثر من 10%.

إنتاج السيارات مبيعات السيارات

