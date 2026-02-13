إعلان

ألكاراز يزور ألونسو وساينز على هامش مشاركتهما في تجارب البحرين لفورمولا- 1

كتب : مصراوي

12:08 م 13/02/2026

فورمولا 1

المنامة - (د ب أ):

حرص نجم التنس الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالمياً ، والذي أصبح أصغر لاعب في التاريخ يحصد ألقاب جميع بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى من خلال تتويجه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، على زيارة مواطنيه فرناندو ألونسو وكارلوس ساينز، في البحرين أمس الخميس خلال مشاركتهما في تجارب ما قبل موسم بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1.

ويشتهر ألكاراز بشغفه الكبير برياضة المحركات، وهو من أبرز الداعمين لفرناندو ألونسو، الحائز على لقب بطولة العالم مرتين، وكارلوس ساينز، حيث حرص على التقاط الصور معهما وسط تمنياته بأن يحظيا بلحظات سحرية في ملبورن عند انطلاق موسم فورمولا- 1 بسباق جائزة أستراليا الكبرى في الثامن من مارس المقبل.

ويتواجد اللاعب الإسباني البالغ من العمر 22 عاماً حالياً في منطقة الشرق الأوسط استعداداً للمشاركة في بطولة قطر المفتوحة للتنس، التي تنطلق الأسبوع المقبل في الدوحة، حيث سيخوض المنافسات بصفته المصنف الأول للبطولة.

فورمولا- 1 سباقات

