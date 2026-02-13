مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالرصاص بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

قُتل مسن ونجله، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بطلقات نارية متفرقة بالجسد، في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بقرية الخيام، دائرة مركز شرطة دار السلام شرق محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالواقعة، وتبين من التحريات الأولية مقتل "خيامي. ح" 60 عامًا متأثرًا بإصابته بطلق ناري، ونجله "محمود" 30 عامًا متأثرًا أيضًا بطلق ناري، وتم إيداعهما مشرحة مستشفى دار السلام المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وأُصيب كل من: "عبد المؤمن. م" 26 عامًا بطلق ناري بالكتف الأيمن (فتحة دخول وخروج)، و"محسن. خ" 24 عامًا بجرح رضي بفروة الرأس طوله 8 سم وجرح آخر بفروة الرأس نفسه يصل عمقه إلى عظام الجمجمة، و"محمود. ع" 68 عامًا باشتباه طلق ناري بالركبة اليمنى، وتم تحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.