انطلاق جولتي «جدة إي بري 2026» على حلبة كورنيش جدة اليوم الجمعة

الرياض - (د ب أ):

تتجه الأنظار صوب حلبة كورنيش جدة اليوم الجمعة، حيث تنطلق منافسات الجولتين الرابعة والخامسة من سباق «جدة إي بري 2026»، ضمن بطولة العالم "إيه بي بي فورمولا إي" في نسختها الـ 12.

تمثل هذه الاستضافة المرة الثامنة على التوالي التي تحتضن فيها المملكة جولات هذه البطولة العالمية، بإشراف من وزارة الرياضة وتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، أن إقامة هذا السباق في جدة يدعم توجهات المملكة نحو تعزيز الطاقة النظيفة وبناء مجتمع رياضي مستدام، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يشهد السباق مشاركة نخبة من السائقين العالميين، حيث يتنافس 20 متسابقاً يمثلون 10 فرق دولية على مسار الحلبة المعدل بطول 01ر3 كم.

ويبرز في طليعة المتنافسين النيوزيلندي نِك كاسيدي، متصدر الترتيب العام من فريق سيتروين، والألماني باسكال فيرلاين من فريق بورشه، والبريطاني جيك دينيس من فريق أندريتي.

وتأتي هاتان الجولتان بعد انطلاقة قوية للموسم في ساو باولو ومكسيكو سيتي وميامي، مما يرفع من حدة الإثارة في جدة لحصد نقاط ثمينة تعزز من ترتيب المتسابقين في صراع اللقب العالمي، وسط أجواء تجمع بين السرعة الفائقة والتقنية الصديقة للبيئة.

وتستهدف المملكة من استضافة هذا الحدث العالمي تحقيق فوائد متعددة تتجاوز الجانب الرياضي، لتشمل دعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات السياحة الرياضية من خلال استقبال الجماهير من مختلف أنحاء العالم.