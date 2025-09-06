دانيال ريكاردو سائق فورمولا-1 السابق يصبح سفيرا لفريق فورد ريسينج

برلين - (د ب أ):

أصبح الأسترالي دانيال ريكاردو، سائق فورمولا-1 السابق، والفائز 8 مرات بسباق الجائزة الكبرى، سفيرا جديد لفريق فورد ريسينج حسبما تم الإعلان عبر فيديوعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لبيان صادر عن فريق فورد ريسينج فقال السائق السابق: "مع أن أيامي في عالم السباقات قد مضت، إلا أن شغفي بالسيارات سيظل عاليا، ولذلك أفخر بالشراكة مع فورد لأصبح سفيرا عالميا لفريق فورد ريسينج".

وابتعد ريكاردو عن الأضواء منذ خسارته لمقعده في فورمولا-1 مع فريق ريد بولز (ريسينج بولز حاليا)، عقب سباق جائزة سنغافورة الكبرى العام الماضي، وقد صرح السائق مؤخرا بأنه يمر ببعض من رحلة استكشاف الذات.

ويعد فريق فورد ريسينج هو فرع الأداء العالي في شركة فورد للسيارات، وفي منصبه الجديد سيركز ريكاردو تحديدا على شاحنات بيك أب رابتور والأسلوب الخاص بها.

وخاض ريكاردو 257 سباقا في مسيرته في الفورمولا-1 وحقق المركز الأول 3 مرات، كما نجح في تحقيق 8 انتصارات، و32 منصة تتويج، ممثلا عن فرق (إتش آر تي)، وتورو روسو (ألفا توري/آر بي لاحقا)، وريد بول ورينو، وماكلارين بين عامي 2011 و2024.