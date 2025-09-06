نوريس الأسرع في التجربة الحرة الثانية لسباق فورمولا-1 الإيطالي

مونزا - (د ب أ):

سجل البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، أمس الجمعة، أسرع زمن في التجربة الحرة الثانية لسباق جائزة إيطاليا الكبرى، المقرر إقامته غدا الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وسجل السائق البريطاني زمنا بلغ دقيقة و878ر19 ثانية ليتغلب على تشارلز لوكلير، سائق فيراري، بفارق 083ر0 ثانية، وجاء كارلوس ساينز، سائق وليامز، في المركز الثالث، وهو نفس المركز الذي حصده في التجربة الحرة الأولى، وذلك بفارق 096ر0 ثانية عن نوريس.

وجاء متصدر ترتيب فئة السائقين الحالي لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين الثاني، في المركز الرابع، علما بانه لم يشارك في التجربة الحرة الأولى، حيث كان قد شارك السائق الشاب أليكس دون.

ويدخل بياستري سباق جائزة إيطاليا الكبرى وهو يتصدر ترتيب فئة السائقين متفوقا على نوريس بفارق 34 نقطة، بعد فوزه في سباق جائزة هولندا الكبرى، والذي اضطر خلاله نوريس للانسحاب في مراحله الأخيرة.

وجاء لويس هاميلتون، سائق فيراري، الذي سجل أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى، في المركز الخامس، متفوقا على بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول.

وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها هاميلتون في سباق جائزة إيطاليا الكبرى مع فريق فيراري، عقب انتقاله من فريق مرسيدس مطلع هذا الموسم، ولكن سيضطر للتعامل مع عقوبة التراجع لخمس مراكز على شبكة الانطلاق عندما يقام السباق.

ومازال هاميلتون يبحث عن حصد مركز الانطلاق الأول للمرة الأولى منذ انضمامه لفيراري.

وشهدت التجربة الحرة الثانية رفع الأعلام الحمراء في وقت مبكر بعد أن خرج كيمي أنتونيللي، سائق مرسيدس، عن المسار واستقرت سيارته في الحصى، ولم يتمكن من إكمال التجربة. بينما احتل زميله جورج راسل المركز العاشر.