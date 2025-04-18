اليوم.. انطلاق التجارب الحرة لسباق جائزة السعودية الكبرى لسيارات فورمولا-1

الرياض - (د ب أ):

تنطلق اليوم الجمعة، على مضمار كورنيش جدة التجارب الحرة لسباق جائزة السعودية الكبرى لسيارات فورمولا-1 والسباقات المساندة لها، والتي تقام للعام الخامس على التوالي على أرض المملكة، تحت إشراف وزارة الرياضة.

ويشارك في السباق 20 سائقا يمثلون 10 فرق من نخبة فرق فورمولا-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة العالم لفورمولا-1 لموسم 2025، حيث تنطلق التجارب الحرة الأولى والثانية لجائزة السعودية الكبرى بواقع ساعة واحدة لكل جولة.

كما يشهد يوم الغد أيضا انطلاق التجارب الحرة الأولى لكأس بورشه كارييرا الشرق الأوسط، تليها التجارب الحرة الثانية، وذلك لمدة 45 دقيقة لكل جولة.

يذكر أن الجولة الافتتاحية لبطولة العالم لفورمولا-1 لعام 2025 انطلقت من أستراليا، تلتها جولات في الصين، واليابان، ثم البحرين التي استقبلت الجولة الرابعة، التي شهدت فوز الأسترالي أوسكار بياستري، سائق فريق ماكلارين، بالمركز الأول، بينما حل البريطاني جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، ثانيًا، وجاء البريطاني لاندو نوريس، سائق ماكلارين، ثالثا.