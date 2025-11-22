لاس فيجاس - (د ب أ):

اقترب البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، خطوة أخرى من التتويج بلقب فئة السائقين ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، بعدما حصد مركز الانطلاق الأول في سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى، في التصفيات التي أقيمت في أجواء ممطرة.

وتفوق لاندو نوريس على الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، بفارق 323ر0 ثانية ، بينما لم يتمكن الأسترالي أوسكار بياستري، أقرب منافسي نوريس على اللقب، من تحقيق أكثر من المركز الخامس.

وحصل الإسباني كارلوس ساينز، سائق فريق وليامز، على المركز الثالث، متفوقا بمركز على البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس. وشهد موسم البريطاني لويس هاميلتون الكارثي الأول مع فيراري منعطفا أسوأ بعد أن أنهى التجارب التأهيلية في المركز العشرين والأخير.

ويتصدر نوريس ترتيب فئة السائقين متفوقا على بياستري ، زميله بالفريق، بفارق 24 نقطة كما يتفوق على فيرستابن بفارق 49 نقطة، وتتبقى 83 نقطة يمكن حصدها في السباقات الثلاث الختامية من الموسم.

وسيبدأ نوريس السباق في نيفادا من أفضل موقع يتيح له توسيع تقدمه في صدارة البطولة، مع إمكانية أن يتوج بطلا للعالم في أقرب وقت، وربما يحصد اللقب في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة في قطر.

وفاز نوريس من مركز الانطلاق الأول في السباقين السابقين في المكسيك والبرازيل، وقدم هنا أداء يؤكد مرة أخرى مستواه المميز. حيث كان أسرع بثانية كاملة من بياستري في سيارة مكلارين الأخرى.

وقال نوريس في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" :"كان الأمر مرهقا إلى حد الجحيم. المسار زلق للغاية هناك، وبمجرد أن تلمس الحافة تنزلق السيارة، لكن كان ذلك كافيا لتحقيق المركز الأول".

وأضاف :" أخذت قيلولة قبل التجارب التأهيلية، وكنت أتوقع أن يكون الطقس جافا، ثم استيقظت ورأيت أن الأجواء ممطرة".

وأكمل :" فكرت أن الأمور لن تسير على ما يرام. من السهل جدا أن تتحطم السيارة في مثل هذه الظروف، لذا فإن الانطلاق من المركز الأول مكافأة كبيرة".

وأكد :" كانت سرعتنا جيدة طوال عطلة الأسبوع. لم أتوقع أن أكون بهذه السرعة في الأجواء الممطرة. سيكون السباق مثيرا مع وجود ماكس هناك. نأمل أن نخوض سباقا جيدا".