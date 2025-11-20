لاندو نوريس: العقلية الصحيحة تسعى إلى الفوز وليس لحماية الصدارة

لاس فيجاس - (د ب أ):

قال لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، إنه يريد الفوز بلقب بطولة العالم بشكل مميز، رغم اعترافه بأن تفوقه في صدارة الترتيب يضعه في موقع "التحكم" في صراع المنافسة على اللقب.

ويتصدر نوريس ترتيب فئة السائقين، متفوقا بفارق 24 نقطة أمام زميله بالفريق أوسكار بياستري، وبفارق 49 أمام ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، مع تبقي 83 نقطة مع وصول موسم فورمولا-1 لمراحله الختامية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن بإمكان السائق البريطاني الآن أن يكتفي بإنهاء السباقات الثلاثة الأخيرة لهذا العام في المركز الثاني خلف بياستري، بداية من سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى هذا الأسبوع، ومع ذلك سيضمن تتويجه بلقبه الأول.

ولكن نوريس قال :"استفدت بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة من بذل أقصى جهد، وتجنب المشكلات، والفوضى التي تحدث خلفي".

وأضاف :"إنه تقريبا رهان أكثر أمانا. لذلك فإن حماية صدارتي في بطولة العالم ليست العقلية الصحيحة التي ينبغي أن اتبعها".

وأكمل :"حضرت إلى هنا من أجل الفوز. وسوف اذهب للسباق التالي في قطر من أجل الفوز. وسوف أواصل التعامل مع الأمر كما لو أنني لست في سباق على البطولة - وهذه هي العقلية التي سامتلكها".

وأكد :"بالطبع، اشعر أن لدي القليل من السيطرة، ولكن لا شيء يتغير بسبب أي نقاط حصلت عليها".

ولدى سؤاله عن نقطة التحول في حملته، قال نوريس، الذي اتم 26 عاما الأسبوع الماضي: "من الصعب ألا أقدم أداء أفضل مما كنت أفعله في بداية الموسم".

وأضاف :"لدي مجموعة قوية من الناس حولي تدعمني، وتوجهني وتساعدني سواء حققت نتيجة جيدة في السباق أم لا".

وتابع: "كما أنني أيضا أكثر إيجابية وأقل سلبية عندما أمر بأيام أو جلسات سيئة. وأؤمن بنفسي أنني قادر على قلب الأمور لصالحي. لقد فعلت ذلك عدة مرات حتى الآن، وهذا شعور مطمئن جدا أنا بحاجة إليه."

