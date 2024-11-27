فورمولا-1 يعلن عن "اتفاق مبدئي" لانضمام كاديلاك لسباقاتها عام 2026

لندن - (د ب أ):

تستعد بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 لضم الفريق الحادي عشر إلى سباقاتها في عام 2026 بعد موافقة مسؤولي اللعبة على الاقتراح الخاص بمشاركة فريق كاديلاك بالمسابقة.

من المتوقع أن يعتمد فريق كاديلاك، وهو أحد أقسام شركة جنرال موتورز الأمريكية العملاقة للسيارات، على محركات فيراري قبل أن يتم تطوير محركاتها الخاصة.

تأتي هذه الخطوة بعد أن رفض مسؤولو فورمولا-1 في البداية العرض الذي تقدم به فريق أندريتي، المملوك لسائق فورمولا-1 السابق مايكل أندريتي، نجل بطل العالم عام 1978 ماريو أندريتي، في وقت سابق من هذا العام.

وجاء في بيان نشر في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين: "تعلن فورمولا-1 أنها توصلت لاتفاق مبدئي مع شركة جنرال موتورز لدعم إدراج فريق جي/إم كاديلاك باعتباره الفريق الحادي عشر إلى شبكة فورمولا-1 في عام 2026".

أضاف البيان "لقد حافظ فورمولا-1 على حوار مع جنرال موتورز وشركائها في (تي دبليو جي جلوبال)، فيما يتعلق بجدوى الدخول بعد التقييم التجاري والقرار الذي اتخذته فورمولا-1 في يناير الماضي".

أوضح البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "على مدار هذا العام، حققت الشركة إنجازات تشغيلية وأوضح مسؤولوها التزامهم بوضع علامة تجارية على الفريق الحادي عشر (جي إم/كاديلاك)، على أن تدخل شركة جنرال موتورز كمورد للمحركات في وقت لاحق".

وأتم البيان "لذلك، يسعد فورمولا-1 الاستمرار في عملية التقديم هذه وسوف تقدم تحديثات أخرى في الوقت المناسب".