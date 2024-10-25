مكلارين يطالب بحق المراجعة بعد عقوبة نوريس بسباق جائزة أمريكا الكبرى

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

طلب فريق مكلارين، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 "حق المراجعة" بشأن العقوبة المثيرة للجدل التي تم فرضها على البريطاني لاندو نوريس في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى.

وتم فرض عقوبة إضافة 5 ثوان إلى توقيت نوريس لتجاوزه الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، بطل العالم في النسخ الثلاث الأخيرة، وذلك خلال المراحل الختامية للسباق الذي جرى في أوستن يوم الأحد الماضي.

وجاءت تلك العقوبة رغم خروج كلا السائقين من المسار، فيما اتهم مكلارين السائق الهولندي بأنه أجبر منافسه على اللقب على الخروج من الطريق.

ومنحت تلك العقوبة فيرستابن التفوق على مكلارين في السباق الأمريكي، ليوسع الفارق الذي يفصله عن نوريس إلى 57 نقطة لمصلحته في الترتيب العام لفئة السائقين.

ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع في المكسيك في وقت لاحق اليوم الجمعة بعد طلب مكلارين، حيث سيتم تحديد ما إذا كانت هناك أدلة جديدة "مهمة وذات صلة" لم تكن متاحة للمشرفين وقت اتخاذ قرارهم.

وذكر مكلارين في بيان نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "نعتقد أن هناك عنصرا مهما وجديدا لم يكن متاحا لنا وقت اتخاذ القرار".

وتتألف لجنة التحكيم في فورمولا-1 من لجنة مختلفة في كل سباق، وهي ليست لجنة مهنية بدوام كامل.