نيوريورك - (أ ب):

أصدرت شركة فورد استدعاءين يشملان نحو 74ر1 مليون من سياراتها في الولايات المتحدة بسبب مشكلات في عرض شاشات كاميرا الرؤية الخلفية.

ووفقا لإخطارات لإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة الأسبوع الجاري، قد يتعرض مكون داخلي داخل نظام المعلومات والترفيه في بعض السيارات من فئتي فورد برونكو موديلات (2021-2026) و فورد إيدج (2021-2024) لارتفاع درجة الحرارة والتوقف عن العمل، مما يحول دون عرض صورة الكاميرا الخلفية عندما يرجع قائدو السيارات للخلف.

وفي الوقت نفسه، قد تعرض بعض سيارات فورد إسكيب ولينكولن كورسير موديل (2020-2022)، وكذلك لينكولن أفياتور وفورد إكسبلورر (2020–2024)، صورة الكاميرا الخلفية بشكل مقلوب أو معكوس.

وتشمل عمليات الاستدعاء 849.310 مركبات من طرازي فورد برونكو وفورد إيدج، إضافة إلى 889.950 مركبة من طرازات إسكيب وكورسير وأفياتور وإكسبلورر.

وتقدر شركة فورد أن جميع هذه المركبات بها هذه العيوب. ومع ذلك، تظهر وثائق الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن الشركة لا تعلم بأي إصابات أو حوادث متعلقة بعمليتي الاستدعاء.

ورغم ذلك حذرت الإدارة قائدي السيارات من أن المشكلتين قد تزيدان من خطر وقوع الحوادث.

