احتلت السيارة تويوتا كورولا سيدان العائلية المركز السابع عشر في قائمة سيارات الركوب "الملاكي" الجديدة الأكثر ترخيصًا في مصر خلال شهر أبريل الماضي، بحسب المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات.

ووفق البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، فقد بلغ مجمل ما تم ترخيصه من تويوتا كورولا في الوحدات والإدارات المرورية بجميع أنحاء الجمهورية خلال الشهر المنقضي 272 وحدة.

أسباب تراجع تويوتا كورولا في مصر

ويرجع خبراء انحسار مبيعات تويوتا كورولا في مصر خلال الأشهر الماضية إلى ارتفاع أسعارها مقارنة بالمنافسين، خاصة أن كورولا لم تعد تقدم تطورًا تكنولوجيًا ملحوظًا على مستوى التجهيزات، مع اعتمادها بشكل أساسي على سمعتها المعروفة في الاعتمادية داخل السوق.

أسعار تويوتا كورولا موديل 2026 في مصر

تتوفر السيارة تويوتا كورولا الجديدة موديل 2026 بأسعار تبدأ من 1.280.000 ألف جنيه للفئة Active، والفئة Comfort تباع 1.380.000 جنيه، والفئة Smart الثالثة بـ1.480.000 جنيه.

أما الفئة Smart بسقف زجاجي بات سعرها الجديد 1.580.000 جنيه، بينما الفئة Elegance الأعلى تجهيزًا من كورولا أصبح سعرها الجديد بعد الزيادة 1.630.000 جنيه.

مواصفات الأمان في تويوتا كورولا الجديدة

يقدم الجيل الثاني عشر من كورولا في مصر بوسائل أمان قياسية أبرزها، وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS.

وتأتي السيارة في فئتها عالية التجهيز بفتحة سقف؛ شاحن لاسلكي لشحن الهواتف الذكية، مع خاصية التوصيل اللاسلكي بالهواتف الذكية-بلوتوث.

كما تتوفر السيارة بكونسول وسطي محدث مزود بشاشة تحكم بارزة قياس 7 بوصة تعمل بنظام ترفيه Entune 3.0 وتدعم نظامي أندرويد أوتو، وأمازون أليكسا، و آبل كار بلاي، إضافة إلى عدادات رقمية يتوسطها شعار تويوتا.

