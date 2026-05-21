دون وقوع خسائر.. هجوم بمسيرتين على مخيم لحزب كومله في السليمانية بالعراق

كتب : وكالات

03:27 ص 21/05/2026

قالت وسائل إعلام كردية، إن مخيم "زركويزلة" في محافظة السليمانية تعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين دون وقوع خسائر بشرية.

قال علي رنجبري مسؤول علاقات حزب: "كادحي كوردستان إيران الثوري" كومله الإيراني المعارض لـ"رووداو" في تمام الساعة 9:30 من مساء يوم الأربعاء 20 مايو تعرض معسكر زركويزله لهجوم بطائرتين مسيرتين".

وقال رنجبري، إن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، واقتصرت الأضرار على الماديات فقط.

ويقع معسكر "زركويزله" في محافظة السليمانية وهو مكان إقامة عائلات مقاتلي البيشمركة التابعين لحزب "كادحي كوردستان إيران الثوري" كومله.

وذكر موقع "رووداو"، أن إقليم كردستان استهدف بـ 72 طائرة مسيرة وصاروخا منذ بدء وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة

وأشار المصدر ذاته إلى أنه ومنذ بداية الحرب في المنطقة، شنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكثر من 81 هجوما على مخيمات "كومله"، و126 هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على مخيمات ومراكز صحية تابعة للحزب "الديمقراطي الكردستاني" الإيراني.

وأفاد بأنه وفي العموم، تعرض إقليم كردستان منذ 28 فبراير 2026 وحتى الآن، لـ 735 هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ وقع أكثر من 68 منها بعد إعلان وقف إطلاق النار، وفقا لروسيا اليوم.

مخيم لحزب كومله كومله وقف إطلاق النار العراق السليمانية بالعراق

