أُقيم معرض "جايجين شو" للسيارات النادرة على 3 طوابق في مرآب للسيارات بمدينة فلاديفوستوك شرقي روسيا يومي 16 و17 مايو 2026.

ضم المعرض 160 سيارة، معظمها نادرة ولا تُرى في الطرقات العادية.

وأغلب السيارات يابانية كلاسيكية يعتز بها أصحابها ويقدرونها، ونادرا ما تشاهد في المدينة.

وينقسم المعرض إلى عدة أقسام ينقل الزوار عبر العصور، من سيارة دورانت الأمريكية من عشرينيات القرن الماضي التي كان يقودها آل كابوني، إلى سيارات الكوبيه والسيارات الرياضية التي تم ترميمها بدقة من أواخر القرن العشرين.

من أبرز سيارات المعرض سيارة تويوتا كورونا مارك II كوبيه بيضاء موديل 1974 وسيارة فورد موستانج موديل 1967، من مقتنيات متحف السيارات القديمة.

إلى جانبهما، سيارة داتسون 1200 الوحيدة في روسيا، وأول شاحنة نيسان بيك أب ذات كابينة كاملة، وهي نيسان صني تراك، بالإضافة إلى سيارات كلاسيكية آسيوية مثل نيسان سكايلاين، وفقا لروسيا اليوم.