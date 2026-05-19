تطور إيجابي جدا.. ماذا قال ترامب عن المحادثات مع إيران؟

كتب : وكالات

02:19 ص 19/05/2026

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المحادثات الجارية مع إيران تشهد تطورا إيجابيا جدا، معربا عن أمله في أن تقود إلى اتفاق يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستكون راضية إذا توصلت إلى اتفاق يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي، قائلا: "إنه تطور إيجابي للغاية، لكن سنرى ما إذا كان سيؤدي إلى شيء أم لا".

جاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من إعلانه تأجيل هجوم عسكري كان مقرراعلى إيران، في ظل ما وصفه بـ"مفاوضات جادة" جارية حاليا مع طهران.

أوضح الرئيس الأمريكي، أنه قرر إرجاء الضربة لإتاحة فرصة إضافية للمسار الدبلوماسي، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه أصدر تعليمات للجيش الأمريكي بالبقاء على أهبة الاستعداد لتنفيذ "هجوم شامل وواسع النطاق" في أي لحظة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول.

وأشار إلى أن قادة قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أبلغوه بأن فرص التوصل إلى اتفاق باتت قريبة، وأنه استجاب لهذه التقديرات بإرجاء العملية العسكرية، وفقا لسكاي نيوز.

