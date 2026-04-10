

أعلنت شركة راية أوتو، الوكيل الحصري لعلامة XPENG الصينية في السوق المصري، عن القائمة السعرية الجديدة لسياراتها الكهربائية خلال شهر أبريل 2026، والتي تضمنت عددًا من الطرازات المتوفرة حاليًا بالسوق المحلي.



ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات إكسبينج الجديدة بالسوق المصري:



إكسبينج G9



وجاء على رأس القائمة الطراز XPENG G9 موديل 2026، حيث تقدم السيارة بثلاث فئات مختلفة التجهيزات. وبلغ سعر الفئة G9 AWD Performance نحو 3,150,000 جنيه، فيما سجلت الفئة G9 RWD Flagship نحو 2,890,000 جنيه، بينما بلغ سعر الفئة G9 RWD Premium حوالي 2,740,000 جنيه.



إكسبينج G6



كما تضمنت القائمة الطراز XPENG G6 موديل 2026، والذي يتوفر في السوق المصري بفئة واحدة هي G6 RWD Flagship بسعر رسمي يبلغ 2,190,000 جنيه.



إكسبينج M03



وفيما يتعلق بالطراز XPENG M03 موديل 2026، فقد جاء ضمن القائمة بفئتين مختلفتين، حيث بلغ سعر الفئة M03 FWD Premium Plus نحو 1,400,000 جنيه، بينما سجلت الفئة M03 FWD Premium حوالي 1,350,000 جنيه.



طرح طرازات جديدة بالسوق المصري قريبًا



وكشفت الشركة كذلك عن استعدادها لطرح ثلاثة طرازات جديدة من سيارات XPENG في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الكشف عنها رسميًا قريبًا.

طلب إحاطة يحيي أمل سيارات المصريين بالخارج.. هل تتجدد المبادرة؟

رسميًا.. إطلاق نيسان سنترا موديل 2027 في السوق المصري (أسعار ومواصفات)

الزيادة الثانية في أسبوع| BYD ترفع أسعار سياراتها حتى 70 ألف جنيه بمصر