كشفت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيري" Chery التجارية في مصر، عن موديل 2027 من السيارة تيجو 8 برو ماكس سباعية المقاعد الجديدة في السوق المحلي.

أسعار شيري تيجو 8 برو ماكس الجديدة

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، فمن المقرر بيع السيارة المستوردة الجديدة بأسعار من 1.620.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الأعلى تجهيزًا 1.720.000 جنيه، بزيادة 30.000 جنيه مقارنة بالموديل السابق

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات شيري تيجو 8 برو ماكس موديل 2027:

محرك شيري تيجو 8 برو ماكس

تعتمد تيجو 8 برو ماكس على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر، بقوة 197حصان وعزم دوران 290 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مزدوج القابض من 7 سرعات، وتعمل بنظام دفع أمامي.

تبلغ سرعة السيارة القصوى 195 كيلومترًا في الساعة، وتتسارع من السكون إلى 100 كم/س خلال 6.7 ثانية.

تستهلك السيارة وقود بمعدل 17.2 كم/لتر، وتستخدم بنزين 95، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 57 لترًا. يعتمد نظام التعليق الأمامي على ماكفرسون مستقل، والخلفي على نظام متعدد الوصلات.

أنظمة المساعدة والأمان في شيري تيجو 8 برو ماكس

تضم السيارة مجموعة من الأنظمة المساعدة في القيادة والسلامة تشمل 9 وسائد هوائية، نظام ثبات إلكتروني، مانع انزلاق، نظام فرامل طوارئ ذاتية، كاميرات بزاوية 360 درجة، حساسات أمامية وخلفية، مثبت سرعة متكيف، وتحذيرات الاصطدام الأمامي والخلفي.

كما تتوفر بأنظمة مراقبة ضغط الإطارات، البقاء في المسار، المساعدة في الازدحام، والكشف عن المنطقة العمياء.

فيما يخص الأبعاد، يبلغ طول السيارة 4720 ملم، وعرضها 1860 ملم، وارتفاعها 1705 ملم، بينما تبلغ قاعدة العجلات 2710 ملم.

تشمل المواصفات الخارجية تجهيزات مثل مصابيح LED أمامية وخلفية، مرايا كهربائية الطي، جنوط بقياس 19 بوصة، وصندوق خلفي كهربائي مزود بحساس قدم، بسعة تحميل تصل إلى 1179 لترًا.

من الداخل، تحتوي السيارة على مقاعد بكسوة جلدية مع تحكم كهربائي، تبريد وتسخين للمقاعد الأمامية، ونظام تكييف مزدوج المناطق مزود بفلتر CN95.

كما تشمل التجهيزات شاشة عدادات رقمية وشاشة وسطية بقياس 12.3 بوصة لكل منهما، نظام صوتي من 8 سماعات، شاحن لاسلكي، فتحة سقف بانورامية، وإضاءة داخلية محيطية.

