أعلنت جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيري التجارية في مصر، عن موديل 2027 من السيارة أريزو 5 سيدان العائلية "الشكل الجديد" خلال شهر مايو بزيادة 10 آلاف جنيه مقارنة بأسعار النسخة السابقة.

ووفقًا للمعلن من الوكيل فقد أصبحت أسعار شيري أريزو 5 موديل 2027 المجمعة محليًا تبدأ من 730.000 جنيه بدلًا من 720.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية ارتقى سعرها إلى 775.000 جنيه مقابل 765.000 جنيه سابقًا، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا سعرها الجديد 815.000 جنيه مقابل 805.000 جنيه.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على المواصفات التفصيلية لسيارة شيري الجديدة بمصر:

أداء محرك شيري أريزو5

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

وتتسارع السيارة من الثبات حتي 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر لكم 100 كيلو متر.

أنظمة الأمان في شيري أريزو 5

وتتوفر السيارة في مصر بعدد من أنظمة الأمان والسلامة، من بينها نظام TCS للتحكم في قوة الجر ونظام فرامل ABS مضادة للانغلاق وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD ونظام HSAC للتحكم في السيارة عند المنحدرات، فضلًا عن الوسائد الهوائية الرباعية ونظام ESM للتنبيه من السرعات الزائدة.

كماليات شيري أريزو 5

زودت شيري بباقة من الكماليات، يأتي في مقدمها المقاعد المصنعة من الجلد، القابلة للتعديل والتي يمكن التحكم بها في أكثر من اتجاه.

كما زودت أريزو 5 بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصات (متوفرة في النسخة الأعلى تجهيزا) وخاصية المفتاح الذكي لتشغيل و إيقاف المحرك متوفر أيضا بالنسخة الأعلى تجهيزا، كاميرا خلفية، حساسات ركن خلفية.

ويتوفر بالسيارة أيضًا عجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وإمكانية توصيل الهواتف الذكية عن طريق البلوتوث، ومكيف هواء بخاصية التحكم الإلكتروني، مدخل توصيل aux-USB، مشغل اقراص مدمجة.

